Co se 17. listopadu slaví?
Každoroční svátek 17. listopadu připomíná hned dvě významné historické události, jež od sebe dělí přesně půl století:
- výročí počátku sametové revoluce, která vedla ke konci komunistické totality v Československu,
- výročí uzavření vysokých škol v Protektorátu Čechy a Morava nacisty.
Co se stalo 17. listopadu?
1989
Události pátku 17. listopadu 1989 byly počátkem sametové revoluce, jež vedla k pádu komunistického režimu v Československu. Odpoledne se poblíž lékařské fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově sešly tisíce studentů na vzpomínkové akci k padesátiletému výročí událostí listopadu 1939.
Součástí byl rovněž průvod na nedaleký Vyšehrad, kde měla manifestace skončit. Tisíce účastníků však pokračovaly po nábřeží do centra města. Zprvu poklidné setkání přerostlo v protirežimní demonstraci, toho roku už několikátou v celém Československu.
Policejní barikády dav usměrnily na Národní třídu, kde je následně i obklíčily. Jediná cesta ven vedla skrze uličky tvořené příslušníky Veřejné bezpečnosti, kteří účastníky demonstrace při útěku surově mlátili. Nezávislá lékařská zpráva v této souvislosti mluvila o téměř šesti stech zraněných.
17. listopad 1989
Brutalita zásahu vyvolala ve společnosti odpor. Studenti v celé zemi začali pořádat stávky, ke kterým se postupně přidali i umělci a další pracující. Napjatá situace byla rovněž impulsem ke sjednocení politické opozice pod hlavičkou Občanského fóra a k postupnému předání moci během revoluce, jež díky poklidnosti později získala přízvisko sametová. Právě 17. listopad byl jedinou výjimkou, obešla se bez dalších zranění i ztrát na životech.
1939
Studentská manifestace v roce 1989 na Albertově upomínala na tehdy přesně padesát let staré události roku 1939 a uzavření českých vysokých škol nacisty právě 17. listopadu. Záminku dala tehdejšímu říšskému protektoru Konstantinu von Neurathovi řada předcházejících studentských demonstrací proti německé okupaci.
Tou poslední byla masová demonstrace v Praze 15. listopadu, jíž se účastnily desítky tisíc lidí. Přerostla z původního klidného rozloučení s první obětí nacistických represí, studentem medicíny Janem Opletalem, v mnohem zásadnější událost. Opletal zemřel o čtyři dny dříve na následky postřelení nacisty během demonstrace k 21. výročí vzniku Československa.
Následné uzavření škol se neobešlo bez násilí. Na několik vybraných vysokoškolských kolejí v celé zemi krátce před půlnocí na 17. listopadu vtrhlo gestapo a jednotky SS, jež zatkly stovky studentů.
Hned v noci přišlo o život devět představitelů studentských spolků. V několika následujících dnech nacisté více než tisíc náhodně vybraných studentů deportovali do koncentračního tábora Sachsenhausen.
Od kdy je 17. listopad svátek?
Svátkem je 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii, připomínající události konce totality, od roku 2000. Už od května 1990 však patřil, pod názvem Den boje studentů za svobodu a demokracii, mezi významné dny.
Mezinárodní den studenstva má o něco delší historii. Už v roce 1941 jej vyhlásila Mezinárodní studentská rada na schůzi v Londýně. K prohlášení přispěla i tehdejší exilová vláda v čele s Janem Šrámkem.
Právě s odkazem na roli studentů pak ještě v únoru 2019 přišla změna v české legislativě, ve snaze lépe připomenout události roku 1939. Od té doby je svátek 17. listopadu nazýván Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.