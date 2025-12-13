Máte rádi vánočku? Zkuste tři recepty od českých šéfkuchařů

Jakub Katolický
Vánočka
- 100 g polohrubé mouky
- 42 g droždí
- 130 ml mléka
- 60 g cukru
- 70 g změkklého másla
- 10 g vanilkového cukru
- špetka soli
- 20 g rozinek
- 30 ks sušených švestek
- 40 g loupaných nasekaných mandlí
- mandlové lupínky na posypaná
- vejce (rozšlehané, na pomazání)
Postup: Vezmeme obě mouky droždí a 80 g mléka smícháme a necháme 30 minut odpočinout, potom přidáme ostatní suroviny kromě rozinek, švestek a v robotu mícháme 10 minut na malé otáčky nakonec přidáme rozinky a švestky. Necháme 30 minut odpočinout, rozdělíme na 6 dílů se kterých vyválíme pláty a ty srolujeme a vyválíme do pramenu.zamotáme vánočku potřeme vejcem posypeme mandlemi a necháme hodinu kynout a pečeme 50 minut na 160 stupňů.
Jan Volšička, Perfect Canteen by Filip Sajler
Vánoční vánočka
- 250 g hladké mouky
- 85 g hrubé mouky
- 75 g másla
- 21 g droždí
- 1 vejce
- 1 žloutek
- 50g krystal cukru
- 65 g mandlí plus mandlev na posyp
- 80 g rozinek namočené v rumu
- vanilkový cukr
- citronová kůra z 1 citronů
- 4 dcl mléka
Postup: Recept je na jednu vánočku. Z ingrediencí si vymícháme hladké těsto a tvarujeme vánočku dle klasických postupů, vykynutou vánočku potřeme vejcem a posypeme ještě zbytkem mandlí a pečeme v předehřáté troubě na 150°C cca 30 minut.
Svatopluk Hemmer (Grand Cru) a Saša Pavlovič
Vánočka
- 21 g droždí
- 125 ml mléko
- 50 g cukr
- 65 g másla
- 200 g polohrubé mouky
- 125g hladké mouky
- citronová kůra
- muškátový ořech (špetka)
- 1x rozšlehané vejce
- špetka soli
- vanilkový cukr na posypání
Postup: Z droždí, půlky mléka, půlky mouky a trochu cukru uděláme kvásek. Do mísy dáme všechny zbyle ingredience. Přilijeme mléko, mouku a kvásek. Zaděláme těsto a nakonec přidáme rozpuštěné máslo (pozor nesmí být horké). Po zapracování do těsta necháme těsto přikryté utěrkou vykynout. Z těsta kuličky které necháme opět cca půl hodiny přikryté vykynout. Potom vyválíme šulánky a upleteme vánočku. Opět jí necháme dobře vykynout.
Potřeme rozšlehaným vajíčkem a dáme péci. Pečeme podle velikosti cca 45min na 160 stupňů. Hotovou vánočku pocukrujeme.