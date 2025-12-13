Máte rádi vánočku? Zkuste tři recepty od českých šéfkuchařů

Autor:
  11:00
Vánočku si dělá každá rodina podle svého receptu, který se většinou dědí z generaci na generaci. Pokud byste ale letos chtěli vyzkoušet recept nový, zkuste třeba ten se sušenými švestkami.

Vánočka | foto: Kulinární studioMAFRA

Jakub Katolický

Vánočka

  • 100 g polohrubé mouky 
  • 42 g droždí
  • 130 ml mléka
  • 60 g cukru
  • 70 g změkklého másla
  • 10 g vanilkového cukru
  • špetka soli
  • 20 g rozinek
  • 30 ks sušených švestek 
  • 40 g loupaných nasekaných mandlí
  • mandlové lupínky na posypaná
  • vejce (rozšlehané, na pomazání)

Postup: Vezmeme obě mouky droždí a 80 g mléka smícháme a necháme 30 minut odpočinout, potom přidáme ostatní suroviny kromě rozinek, švestek a v robotu mícháme 10 minut na malé otáčky nakonec přidáme rozinky a švestky. Necháme 30 minut odpočinout, rozdělíme na 6 dílů se kterých vyválíme pláty a ty srolujeme a vyválíme do pramenu.zamotáme vánočku potřeme vejcem posypeme mandlemi a necháme hodinu kynout a pečeme 50 minut na 160 stupňů. 

Máte rádi vánočku?

Jan Volšička, Perfect Canteen by Filip Sajler

Vánoční vánočka

  • 250 g hladké mouky
  • 85 g hrubé mouky
  • 75 g másla
  • 21 g droždí
  • 1 vejce
  • 1 žloutek
  • 50g krystal cukru
  • 65 g mandlí plus mandlev na posyp
  • 80 g rozinek namočené v rumu
  • vanilkový cukr
  • citronová kůra z 1 citronů
  • 4 dcl mléka

Postup: Recept je na jednu vánočku. Z ingrediencí si vymícháme hladké těsto a tvarujeme vánočku dle klasických postupů, vykynutou vánočku potřeme vejcem a posypeme ještě zbytkem mandlí a pečeme v předehřáté troubě na 150°C cca 30 minut. 

Svatopluk Hemmer (Grand Cru) a Saša Pavlovič

Vánočka

  • 21 g droždí 
  • 125 ml mléko
  • 50 g cukr
  • 65 g másla
  • 200 g polohrubé mouky
  • 125g hladké mouky
  • citronová kůra
  • muškátový ořech (špetka)
  • 1x rozšlehané vejce
  • špetka soli
  • vanilkový cukr na posypání

Postup: Z droždí, půlky mléka, půlky mouky a trochu cukru uděláme kvásek. Do mísy dáme všechny zbyle ingredience. Přilijeme mléko, mouku a kvásek. Zaděláme těsto a nakonec přidáme rozpuštěné máslo (pozor nesmí být horké). Po zapracování do těsta necháme těsto přikryté utěrkou vykynout. Z těsta kuličky které necháme opět cca půl hodiny přikryté vykynout. Potom vyválíme šulánky a upleteme vánočku. Opět jí necháme dobře vykynout.

Potřeme rozšlehaným vajíčkem a dáme péci. Pečeme podle velikosti cca 45min na 160 stupňů. Hotovou vánočku pocukrujeme.

