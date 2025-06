NOMÁDI: Češi vyrážejí na největší offroadový veletrh s osmikolovým mercedesem

Jičínská firma VejnyWood bude v Bad Kissingenu vystavovat svůj zatím největší expediční kamion. Jedná se o obytné vozidlo na podvozku Mercedes-Benz Arcos 8x8. Jeho úkolem je sloužit jako rodinné expediční auto, ale může pracovat i coby doprovodný vůz při náročných závodech, jako je rallye Dakar.

„Obytňák“ má délku 9,5 metru a výšku 4 metry, se sklopenou plošinou a naloženou čtyřkolkou měří celý kolos 11 metrů. Jen pro představu: expediční speciál je vyšší a těžší než slavná Tatra 815 GTC, která v roce 1987 vyrazila na cestu kolem světa.

„Je to zatím největší a také nejtěžší auto, jaké jsme kdy stavěli. Hmotnost vozu může být až 41 tun,“ popisuje Martin Vejnar ze společnosti VejnyWood.

Podle Zdeňka Mauera, znalce off-road scény v Německu a pravidelného návštěvníka veletrhu, bude jičínský kamion patřit k největším a nejtěžším expedičním vozidlům výstavy. „Osobně si za poslední roky pamatuju jen pár vozidel podobných rozměrů,“ říká Mauer.

Vozem může cestovat až osm dobrodruhů, čtyři místa k sezení jsou v kabině, další čtveřice pak v obytné nástavbě. Tomu také odpovídá počet lůžek na palubě. Kamion poskytuje stejné zázemí jako dům. Kromě lednice s mrazákem o objemu 300 litrů či vestavěné trouby s grilem a mikrovlnkou je zde třeba pračka se sušičkou. Nechybí ani centrální vysavač obytného prostoru, jehož hadice dosáhne až do kabiny řidiče.

A protože u obytných kamionů nemusejí jejich tvůrci hlídat každý kilogram hmotnosti, dostal „Dakarský mastodont“ kuchyňskou linku z jednoho kusu umělého kamene. Interiéru dominuje ohýbaný bambus a možnost volit světelnou atmosféru pomocí soustavy LED.

„Vybavení interiéru spotřebiči odpovídá velikost instalované baterie. Mají kapacitu 560 Ah/24V (13,5 kWh), což je hodnota podobná dnes běžné baterii dodávané k solárním elektrárnám na domech. V obytné části jsme natáhli snad tři kilometry kabelů,“ popisuje Martin Vejnar. K tomu dostal expediční speciál na střechu malou solární elektrárnu o výkonu 2 500 Wp.

Náklaďák si veze 1 500 litrů čisté vody a vlastní filtrační jednotku, aby bylo bezpečné doplňovat ji kdekoliv po cestě. Na toaletě pak našla místo doslova žhavá novinka. „Jako první ve střední Evropě jsme do obytného auta namontovali spalovací toaletu, která funguje na naftu,“ uvedl Martin Vejnar. „Do záchoda se vkládá speciální papírový pytlík. Po vykonání potřeby uživatel místo tlačítka, které by spláchlo vodou, stiskne knoflík. Celý obsah pytlíku spadne do spalovacího prostoru, kde se zažehne proces s teplotou 1 200 stupňů. Během deseti- až patnáctiminutového cyklu se vše spálí na prach. Popel se pak dá kdekoli vysypat, žádný jiný odpad z toalety nevzniká,“ dodává Vejnar.