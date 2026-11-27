Než se Kristus narodil aneb co je advent
Samotným Vánocům předchází takzvané adventní období, které začíná čtyři neděle před Štědrým dnem. První adventní neděle letos vychází na 29. listopadu. Období je pro křesťany počátkem liturgického roku a přípravou na samotné Vánoce. Čtyřtýdenní období je rozděleno právě nedělemi:
- adventní neděle (železná) je 29. listopadu,
- adventní neděle (bronzová) je 6. prosince,
- adventní neděle (stříbrná) je 13. prosince,
- adventní neděle (zlatá) je 20. prosince.
|
Kdo byla tajemná Hana? A co mají společné křesťanské Vánoce s židovskou Chanukou?
Advent by měl být dobou uklidnění, rozjímání, dobou, kdy si uděláme čas na sebe a své nejbližší.
Adventní čas provázejí i tradice, jako řezání „barborek“, nejčastěji třešňových větviček, na svátek svaté Barbory 4. prosince. Když větvičky do Štědrého dne vykvetou, znamená to podle lidové tradice příchod štěstí, lásky a brzkou svatbu do domu.
O den později pak ulice zaplní svatý Mikuláš s andělem a čertem, kteří obdarovávají hodné děti a připomínají svátek svatého Mikuláše.
Vánoční doba pro věřící začíná na Boží hod 25. prosince a trvá až do první neděle po svátku Tří králů 6. ledna. Nejvýznamnějším svátkem Vánoc se však pro většinu Čechů staly vánoční vigilie (z latinského bdění), tedy předvečer svátků známý jako Štědrý den 24. prosince, jež letos připadá na čtvrtek.
Kvíz: Co víte o Vánocích?
Běžně jsou tak za vánoční považovány jen tři dny: Štědrý den, Boží hod (tedy 1. svátek vánoční) a svatý Štěpán (tedy 2. svátek vánoční). V mnoha domácnostech navíc místo církevních oslav jde spíše o svátky, které chtějí lidé strávit se svými blízkými.
|
Přežít Vánoce. Proč děláme to, na čem rodina trvala a nás to štvalo
Původ a význam Vánoc
První den Vánoc dle liturgického kalendáře, tedy 25. prosinec neboli Boží hod vánoční, připomíná narození Ježíše Krista v Betlémě. Přesné datum však není známé a termín svátku se v historii přesunul. Dříve se slavil spíše na tříkrálový 6. leden, známý také jako svátek Zjevení Páně. Datum dnes značí konec vánočních svátků.
Advent a Vánoce 2026
Štědrý den je 24. prosince,
Boží hod (tedy 1. svátek vánoční) je 25. prosince,
Svatý Štěpán (tedy 2. svátek vánoční) je 26. prosince,
Tři králové jsou 6. ledna
Slavení Vánoc nemá tak dlouhou historii jako jiné křesťanské svátky – mnohem déle si věřící připomínají například významnější Velikonoce. První doložená zmínka o svátku 25. prosince pochází až z poloviny 4. století. Vánoční svátky navázaly na pohanské oslavy zimního slunovratu Jule, se kterými je církev spojila ve snaze pokřesťanštit pohany.
Vánoční prázdniny a volno
Během svátků na konci roku 2026 se školáci mohou těšit na tradiční volno. Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027. Děti si tak užijí 12 dní volna.
|
Kam na vánoční trhy 2026? Kde si užijete punč, koledy i adventní program
Příliš ochuzení nebudou ani jejich rodiče – pracující si díky návaznosti svátků na víkend užijí nejméně čtyřdenní volno. Aby se vyrovnali svým ratolestem, budou však potřebovat dalších pět dní dovolené.
|
Z jablek se věštilo už ve středověku. Kapr byl symbolem luxusu, lidi si častěji dopřávali lososa, říká historička
Vánoce 2026: Vyzkoušejte šneky nebo kapra jinak