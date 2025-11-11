Vánoční trhy 2025
Jak se na trhy dopravit?
Jak na trhy v České republice, tak v zahraničí, je ideální využít hromadnou dopravu. Odpadá tak hlavně starost o parkování nebo stres v předvánočním provozu, rovněž nemusíte řešit, kdo se vzdá vánočního punče či svařeného vína a bude řídit.
Právě v souvislosti s konáním trhů města často přechází na omezený režim a cesta do center může být i kvůli husté dopravě komplikovaná. Například Drážďany proto doporučují cestovat hromadnou dopravou, případně využít záchytných parkovišť ve vzdálenějších částech města.
Vánoční trhy v Česku
Vánoční trhy v Praze
Srdcem pražského adventu je Staroměstské náměstí. Místní trhy patří k největším a nejnavštěvovanějším v Evropě. Typické dřevěné stánky tu pro návštěvníky budou nachystané od soboty 29. listopadu 2025 a nabídnou řemeslné výrobky i pochutiny.
Chybět nebude ani betlém, vyhlídková terasa a rovněž 26 metrů vysoký strom. Rozsvícení je naplánované na první den trhů, přesný čas však zatím není jasný. Světelné animace jsou následně v plánu denně každou hodinu od 16:30 do 21.30.
Hlavní město však může nabídnout o něco více trhů. V sobotu 29. listopadu začnou trhy také ve spodní polovině Václavského náměstí. Oblíbenými se staly rovněž trhy na náměstí Republiky (od 25. listopadu) nebo Tylově náměstí (od 26. listopadu) a náměstí Jiřího z Poděbrad (od 29. listopadu).
Na druhém břehu Vltavy se mohou návštěvníci těšit na vánoční jarmark na Andělu, kde se stánky otevřou 28. listopadu. Kouzelnou atmosféru nabídnou také Malostranské Vánoce na Kampě, které začínají 29. listopadu.
Jako první se však stánky rozprostřou po náměstí Míru, kam budou moci návštěvníci zajít už 20. listopadu. Sezona pražských vánočních trhů u většiny z nich skončí Štědrým dnem. Až do 6. ledna vydrží jen trhy na Václavském a Staroměstském náměstí.
Vánoční trhy v Brně
Koncerty zahajují adventní trhy na Moravském náměstí a Zelném trhu, proběhnou už 14. listopadu. Až o týden později však návštěvníky přivítají trhy na náměstí Svobody. Těšit se mohou na celkem téměř 240 stánků, vyzdobené ulice i množství atrakcí.
Letošní novinkou bude například festival zlozvyků na Římském náměstí, jež má vyvažovat současnou konzumní podobu Vánoc. Mladí návštěvníci se mohou opět těšit na dětskou vesničku, kde si budou moci vyzkoušet roli trhovců. Chybět nebude ani gourmet koutek s vybranými gastro podniky.
Nachystaná jsou i vyhlídková místa – kromě tradičního vyhlídkového kola se budou zájemci moci vyfotit na vyhlídkové plošině na náměstí Svobody a ti, jimž se podaří vyhrát lístek, také v horkovzdušném balonu ukotveném před Janáčkovým divadlem.
Trojice brněnských stromků se rozsvítí v pátek 21. listopadu. Nejdříve dvacet metrů vysoká jedle na náměstí Svobody v pět odpoledne, o hodinu později na Zelném trhu a v 19 hodin také na Moravském náměstí. Trhy potrvají až do 31. prosince.
Vánoční trhy v Ostravě
Letošní Ostravské Vánoce odstartují v sobotu 22. listopadu. Na centrálním Masarykově a blízkém Jiráskově náměstí si budou moci návštěvníci adventních trhů prohlédnout zboží ve více než čtyřiceti stáncích.
Týden po zahájení, sobota 29. listopadu, bude ve znamení rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Sem se také vrátí oblíbené vyhlídkové kolo.
V provozu bude rovněž veřejné kluziště na náměstí Dr. E. Beneše. Vánoční trhy na svém místě najdete až do 6. ledna 2026. Do té doby bude v provozu i kluziště a vyhlídkové kolo.
Vánoční trhy v Plzni
I plzeňské adventní trhy se soustředí do centra. Na náměstí Republiky, jež je největším ve městě, se návštěvníkům od soboty 22. listopadu otevře zhruba 125 stánků, které již tradičně nabídnou rozličné zboží.
Zahájení trhů oznámí také ohňostroj. Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu si však návštěvníci budou muset ještě týden počkat – naplánované je na neděli 30. listopadu v šest hodin.
Plzeňskou specialitou je obří vyřezávaný betlém, do kterého každoročně přibývají nové postavy. Letošní novinkou bude dvojice dřevěných koní, na kterých se budou moci zájemci vyfotit. Chybět nebude ani obří kolo nebo vyhlídková plošina.
Letošní adventní trhy v plné podobě skončí den před Štědrým dnem, tedy v úterý 23. prosince. Až do Nového roku však na místě zůstanou stánky s rozličným občerstvením.
Vánoční trhy v Olomouci
Tradiční dřevěné městečko tvořící Olomoucké adventní trhy a čítající přes sto stánků vyroste okolo radnice na Horním náměstí. Další zhruba dvacítku stánků najdou návštěvníci na sousedním Dolním náměstí.
Trhy se otevřou 21. listopadu, stromek se slavnostně rozsvítí o dva dny později. Už nyní je však na místě kluziště a vyhlídkové kolo.
Olomoucké trhy jsou vyhlášené hlavně nepřebernou nabídkou horkých nápojů – návštěvníkům každoročně nabízí desítky variant punčů, nechybí však i typický svařák či horká čokoláda, vše nabízené v originálních hrnečcích.
Kromě nich tu návštěvníci najdou samozřejmě i regionální dárky a tradiční výrobky od místních řemeslníků. Chybět nebude ani nabídka vánočních ozdob a lokálních specialit. Vánoční trhy v Olomouci končí už 23. prosince, část stánků však na místě zůstává až do 31. prosince.
Vánoční trhy v Českých Budějovicích
Centrem adventního období na jihu Čech je náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Stánky se tu otevřou už 18. listopadu a návštěvníkům kromě tradičního sortimentu ozdob a dárků nabídnou i místní specialitu – více než 60 druhů punčů, díky čemuž si trhy vysloužily přezdívku „největší punčové království v Evropě“.
Chybět nebude ani oblíbená vyhlídková věž. O něco adrenalinovější zážitek pak nabídne vyhlídkové kolo. Pro návštěvníky bude připravené také ledové kluziště obepínající Samsonovu kašnu. Pro ty nejmenší návštěvníky je nachystaný kolotoč či dětská dílna.
Rozsvícení vánočního stromu je naplánované na sobotu 29. listopadu v půl páté večer. Adventní městečko zůstane otevřené do 23. prosince, velká část stánků však na místě zůstane až do 6. ledna.
Vánoční trhy v zahraničí
Na popularitě stále více nabíjí cesty za vánočními trhy do okolních zemí. Mezi ty nejzajímavější patří vánoční trhy ve Vídni, Drážďanech nebo Norimberku. Oblíbené jsou také trhy v polském Krakově.
Vánoční trhy ve Vídni
Hlavní město Rakouska je na vánoční trhy bohaté, většinu z nich najdete v docházkové vzdálenosti v centru, za některými ale budete muset o něco dále. Tím nejznámějším je Rathausplatz před vídeňskou radnicí, kde najdete třeba kurzy pečení perníku a výroby svíček, či blízký Stephansplatz.
Nedaleko jsou také trhy na náměstí Marie Terezie nebo náměstí Karlsplatz, zaměřené na umění a hudební vystoupení. Oblíbený je též Vánoční trh Am Hof před stejnojmenným kostelem či trhy poblíž paláců Belvedere a Schönbrunn. Naopak o něco klidnější jsou trhy v kampusu Vídeňské univerzity. Zavítat můžete také na druhou stranu Dunajského kanálu na náměstí Riesenradplatz na okraji Prátru.
Většina vídeňských trhů začíná 14. listopadu 2025, o několik dní dříve jsou otevřené jen trhy v Schönbrunnu a na Stephansplatzu. Naopak většina jich zavírá ještě před Vánoci, nejčastěji den před Štědrým dnem.
Déle vás rádi uvidí na Rathausplatzu a Stephansplatzu, které můžete navštívit až do druhého svátku vánočního. Až do šestého ledna 2026 pak zůstávají otevřené trhy na Riesenradplatzu a před palácem Schönbrunn.
Vánoční trhy v Norimberku
Mezi jedny z nejslavnějších v Evropě patří také adventní trhy v německém Norimberku. Soustředí se na hlavní náměstí Hauptmarkt, které zcela zaplní necelé dvě stovky stánků trhu Christkindlesmarkt, nabízející tradiční a originální výrobky. Trh patří mezi nejrušnější v Evropě.
Jen zhruba sto metrů vzdálené náměstí Hans Sachs Platz hostí o něco klidnější Kinderweihnacht, který je určený zejména dětem. Na sousedním Radničním náměstí (Rathausplatz) najdete Trh partnerských měst. Jak už název napovídá, zboží v místních stáncích má punc exotiky.
Adventními trhy a předvánočním časem však žije celé město a stánky najdete i v přilehlých uličkách. Vánoce se tu točí kolem postavy Christkind, jež je symbolem norimberských vánoc. Každoročně oficiálně zahajuje trhy proslovem z balkonu kostela Frauenkirche na náměstí Hauptmarkt.
Letos ohlásí otevření trhů v pátek 28. listopadu v půl šesté večer. Na stejnou dobu je naplánované i slavnostní rozsvícení stromu na náměstí. Trhy v Norimberku končí na Štědrý den.
Vánoční trhy v Drážďanech
Trhy v hlavním městě Saska patří mezi nejznámější v Evropě. Během adventu zaplní takřka celý historický střed města. Kromě široké palety vánočního zboží tu najdete i bezpočet stánků s občerstvením, kterému dominují především vánoční štoly nebo svařené víno podávané v tradičních zdobených hrnečcích.
Největším trhem v Drážďanech je Striezelmarkt na náměstí Altmarkt, který je zároveň i jedním z nejstarších v Německu. Na něj navazují Drážďanská vánoční světla ve známé Prager Straße. Kousek od nich najdete vánoční trh „Advent na Neumarktu“ a další hned z druhé strany kostela Frauenkirche.
V centru jsou i další dva významné trhy. Historicky laděný „Romantický vánoční trh“ najdete jen dva bloky od kostela na náměstí Taschenberg. Středověkou atmosférou je pak vyhlášený „Stallhöfische Adventsspektakel“ přímo mezi zdmi královského paláce na dvoře Stallhof.
Na druhém břehu Labe od paláce se rozkládá ulice Hauptstraße, která hostí Augustusmarkt, přezdívaný mezinárodní vánoční trh. Najdete tu totiž speciality a řemesla z mnoha zemí po celém světě. Trhy jsou pro návštěvníky otevřeny od 26. listopadu do 24. prosince 2025.
Vánoční trhy v Krakově
U severních sousedů jsou nejpopulárnější adventní trhy rozhodně ty v Krakově. Soustředí se zejména na Rynek Główny (Hlavní náměstí) v srdci města. Zhruba stovka stánků nabídne širokou paletu zboží od tradičních výrobků a dárků až po místní gastro speciality a typické horké nápoje.
Adventní trhy na krakovském hlavním náměstí otevřou 24. listopadu 2025 a v provozu zůstanou až do druhého svátku vánočního, tedy 26. prosince, část z nich však zůstane otevřená i několik dní po Novém roce.
Do vánočního hávu se během adventu převlékne celé město. V ulicích a na náměstích tak najdete různorodé nasvícené dekorace odkazující na výzdobu královského hradu Wawel.
Trh na největším krakovském náměstí je tím nejvýznamnějším, není však zdaleka jediný. Letošní novinkou bude trh na sousedním Malém náměstí, jež má být alternativou k tradičnímu trhu. Návštěvníky poprvé přivítá 1. prosince 2025 a stánky zde vydrží až do 1. ledna 2026.
Během adventu narazíte na několik dalších menších trhů po celém městě. Mezi ty známější patří například trh na náměstí Wolnica v srdci bývalé židovské čtvrti Kazimierz. Počítejte ale s tím, že menší trhy nebývají otevřené po celé adventní období.