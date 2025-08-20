V Zambii pořád vzpomínají na Emila Holuba aneb Na kole napříč Afrikou do království slonů a lvů

S Afrikou jsem koketoval vždycky, přestože jsem na jejím území prožil těžké chvíle. V Maroku jsem se jen taktak ubránil znásilnění, čelil jsem přepadení za denního světla v Namibii, okraden jsem byl v Maroku, Senegalu, Togu, Gabonu i v Jihoafrické republice, v Gabonu na mě mířili pytláci z kalašnikovů v pralese, strávil jsem dlouhé dny v blátě s kolem a 35 kg bagáže na něm, kdy sají krev mouchy tse-tse a krvežízniví komáři, v Bamaku jsem ze zmrzliny na benzince měl takovou střevní chřipku, kterou bych přál maximálně Putinovi, viděl jsem nahaté feťáky v rozpálených ulicích Dakaru, co by si za lajnu koksu nechali sekat ruce, nabízeli mi upytlačený mandril, trofejní ruku gorily nížinné, slonovinu i mládě šimpanze v kleci pro radost a v Mauritánii jsem narazil do velblouda.
Když jsem se zeptal strážců parku, zda je bezpečné projet tudy na kole, odpověděli mi, že bezpečné to je, jen si ale musím dát pozor na slony, hyeny a lvy...
Během následujících let jsem procestoval další zákoutí naší planety. Pěšky i na kole. Projel jsem Střední Ameriku nebo Arabský poloostrov. Afrika mě ale tak nějak volala zpátky k sobě. Vydal jsem se na Kilimandžáro, objevoval národní parky v Tanzanii a hlavně jsem se vracel do Konga, které se mi vrylo pod kůži. Mohli za to Arthur Sniegon z Třince se svou neziskovou organizací Save elephants a hlavně právě sloni pralesní, luskouni, šimpanzi a gorily v tamějších lesích. Tito vzácní živočichové jsou momentálně ohroženi pytláky, klimatickou změnou a devastací svého přirozeného prostředí.
Afriku buď miluješ, nebo nenávidíš
Po pár expedicích do Konga se mi zachtělo vidět a prozkoumat jinou část Afriky. Zastesklo se mi po svobodném stylu cestování, který na kole prožívám, a tak vznikl plán vyrazit z jihu Afriky směrem domů do Prachatic a jet až tam, kam to Afrika dovolí a umožní. 12. května 2025 jsem tak znovu stál se svým kolem u cedule na mysu Dobré naděje a chtěl projet státy středem a východem kontinentu až na sever. Vystoupat na Kilimandžáro, pozorovat gorily horské v Ugandě, fotografovat slony v Botswaně a lopotit se do kopců v Lesothu.
Naučil jsem se však nic si nenalhávat a neplánovat cestu dopodrobna, protože Afrika má vždy všechno naplánováno za vás. Pokorně přijímám africkou prozřetelnost, neboť ta samotná ví všechno nejlépe a určuje cesty nás všech samozvaných poutníků. Ze všeho nejdůležitější je však návrat domů, do Prachatic. „Pojedu pomalu a budu vděčný za každý den na černém kontinentu,“ říkal jsem si.
Na pár dní jsem se zasekl v Kapském Městě, protože i když se tu podle statistik stane 9 a půl vraždy denně, má tohle město co nabídnout. Ve městě doslova pulzuje tolik života! Tisíce kavárniček a restaurací. Gastronomie z celého světa. Na slavných víkendových trzích na Waterfrontu si například můžete pojídat čerstvé ústřice k snídani a zajídat je pštrosími hamburgery.