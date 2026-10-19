Evropa urychluje zavádění AI do nemocnic. Česko může přijít o svůj náskok

Umělou inteligenci již využívá nebo testuje téměř 83 procent českých radiodiagnostických oddělení. Oproti loňskému roku jde podle údajů prezentovaných na konferenci AI Transformace zdravotnictví o nárůst přibližně o 20 procent. Technologie pomáhají především s analýzou zdravotnických snímků a včasným odhalováním závažných onemocnění.
Jiné evropské země však postupují rychleji díky rozsáhlým investičním programům. Polsko například vyčlenilo 150 milionů zlotých z evropského programu NextGenerationEU na projekt, který má pokrýt 477 nemocnic. Ve Velké Británii se počítá s tím, že do roku 2029 bude umělá inteligence pro analýzu rentgenových snímků hrudníku dostupná ve všech zdravotnických trustech systému NHS v Anglii.
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AI znamená výměnu rolí v medicíně. V některých ohledech dosahuje úrovně špičkových lékařů
Podle Matěje Misaře, předsedy zdravotnické sekce České asociace umělé inteligence, bude pro další rozvoj v Česku rozhodující především financování. „Pro Česko je nyní zásadní, zda bude mít připravovaný Fast Track dostatečné financování a umožní rychlé zavádění AI do nemocnic. Zahraniční zkušenosti ukazují, že centrální nákupy mohou postup výrazně urychlit,“ uvedl Misař.
Česko v současnosti připravuje národní strategii využívání umělé inteligence ve zdravotnictví, která má stanovit priority i pravidla financování. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dokument nyní prochází schvalovacím procesem.
Všeobecná zdravotní pojišťovna zároveň pracuje na mechanismu Fast Track, který by měl umožnit rychlejší úhrady inovativních zdravotnických technologií včetně AI. Otázkou však zůstává, zda bude mít systém dostatek prostředků a jak rychle se nové nástroje podaří dostat do běžného provozu.
„AI je pro české zdravotnictví velkou příležitostí, jak zlepšit kvalitu a dostupnost péče, podpořit včasný záchyt závažných onemocnění a ulevit zdravotníkům od administrativy,“ uvedl Vojtěch.
AI zrychluje práci
Praktické využití umělé inteligence ukazuje projekt společností Bristol Myers Squibb a české firmy Carebot. Technologie analyzovala více než 384 tisíc rentgenových snímků hrudníku ve 30 nemocnicích ve čtyřech zemích Evropské unie. Podle údajů prezentovaných na konferenci systém označil méně než jedno procento vyšetření za podezřelá a následně bylo potvrzeno 150 dosud nediagnostikovaných případů rakoviny plic.
Umělá inteligence přitom lékaře nenahrazuje, ale pomáhá jim rychleji vyhodnocovat snímky a upozorňovat na možné abnormality. Konečné posouzení výsledků zůstává na zdravotnících.
Podle odborníků tak bude pro Česko klíčové nejen pokračovat ve vývoji nových technologií, ale především zajistit jejich dostupnost v nemocnicích. Rozhodující bude dostatečné financování, technická připravenost zdravotnických zařízení a rychlost zavádění AI do každodenní praxe.