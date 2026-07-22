Minulý týden vydal Microsoft pravidelnou dávku oprav s označením KB5101650. Vedle vychytání řady a chyb se však objevil i jeden nedostatek. Na vině byla kolize s ovladačem IPF od Intelu v některých zařízení od firmy Dell.
Uživatelé, kteří stáhli novou aktualizaci jako první, tak začali hlásit, že jim způsobuje řadu problémů. Patřilo mezi ně neočekávaná vypínání systému Windows, ale také přehřívání nebo třeba zpomalení výkonu.
Microsoft zareagoval tím, že zablokoval možnost instalace aktualizace Windows 11 u řady počítačů značky Dell. Nyní po týdnu pak vydává opravu s označením KB5121767. Firma však neupřesnila, jak velkého množství zařízení se to týká.
„Společnost Microsoft dnes vydala mimořádnou aktualizaci (OOB) k vyřešení problému, který postihuje omezený počet zařízení značky Dell s ovladačem Intel Innovation Platform Framework (Intel IPF) a který mohl po instalaci nedávných aktualizací systému Windows způsobit změny ve výkonu, spotřebě energie nebo chování systému,“ vysvětluje firma v prohlášení.
Uživatelé ji mohou rovnou nainstalovat bez toho, aby před tím museli něco odebírat, nebo byli nuceni instalovat před tím nějakou jinou aktualizaci.
„Tato mimořádná aktualizace se doporučuje pouze pro zařízení postižená tímto problémem. Pokud vaše zařízení tímto problémem není postiženo, není třeba provádět žádné kroky,“ upozorňuje Microsoft.