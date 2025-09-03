Děti Alaina Delona se přou o dědictví. Otec při psaní závěti prý nebyl duševně způsobilý

Dodatek se přitom opírá o dosud nezveřejněné lékařské dokumenty, které údajně dokazují, že jeho otec nebyl v době podpisu dodatku k závěti duševně způsobilý.
Jednatřicetiletý Alain-Fabien sourozencům oznámil, že zahajuje soudní řízení, přičemž se opírá o záznamy Delonova domácího lékaře, které mu byly předány po jeho smrti.
Alain-Fabien chce také zrušit dar z února 2023 ve prospěch Anouchky, držící 51procentní podíl ve společnosti, která vlastní značku a obrazová práva Alaina Delona. První civilní řízení se má podle deníku Le Monde konat 9. března 2026 u soudu v Paříži.
Závěť z roku 2015, která rozděluje Delonův majetek na tři části, předmětem roztržky není. Podle ní má majetek v odhadované hodnotě několika desítek milionů eur připadnout z 50 procent jeho dceři a po 25 procentech jeho synům.
Delon zemřel 18. srpna 2024 ve věku 88 let. Již před smrtí této filmové ikony byly jeho děti rozhádané. Dcera Anouchka vedla spor se svými bratry Anthonym a Alainem-Fabienem, který se odehrával i v médiích a na sociálních sítích. Jednalo se mimo jiné o zdravotní péči o otce a o otázku, zda by měla být poskytována ve Francii nebo ve Švýcarsku.