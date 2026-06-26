Čekáme miminko, oznámili Albert a Bára Černí. V klipu s Maxovou zrušili svatbu

Autor:
  9:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Po potížích se zmizelými písničkami na Spotify má Albert Černý (37) z kapely Lake Malawi důvod k radosti. Na světě je nový klip k písni Let’s Cancel the Wedding a s manželkou Barborou (26) budou poprvé rodiči. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili nejen o tom, jak se těší na miminko.
Albert Černý a jeho manželka Barbora Černá (15. června 2024)
Albert a Barbora Černí při natáčení videoklipu k písni Let’s Cancel the Wedding (2026)
Albert a Barbora Černí při natáčení videoklipu k písni Let’s Cancel the Wedding (2026)
Těhotná Barbora Černá (2026)
57 fotografií

Jsme na křtu klipu Let’s Cancel the Wedding. Jaké pro vás bylo natáčení?
Albert: My jsme si to moc užili. Natáčení bylo super.

Barbora: Já vesměs všechno. Natáčení s Albertem je vždycky sranda a tentokrát tam byla ještě taková přidaná hodnota…. Ano, je to velmi speciální klip.

Byla tam i Tereza Maxová, která vás vlastně seznámila. Jak dlouho potom trvalo, než jste se dali dohromady?
Albert: Tereza Maxová nás seznámila, myslím si v roce 2015. To jsme se viděli poprvé. A pak trvalo ještě rok a půl, než Barča svolila, aby se se mnou vůbec potkala znovu. Než jako řekla „ano“ na tu pozvánku na rande. Pak už jsme se dali dohromady.

Barbora: Já na moji obhajobu řeknu, že jsem hodně cestovala, takže to bylo vždycky těžké. Albert mi napsal: „Já jsem v Praze.“ A já říkám: „No, ale já v Praze nejsem, já jsem třeba v New Yorku.“ Takže to bylo docela složité.

Albert a Barbora Černí

Díky novému videoklipu došlo i k takovému odhalení jedné krásné, životně důležité věci, a to...
Barbora: Čekáme miminko! Jo, je to tak.

Jak to momentálně změnilo vaše životy, vaše plány?
Albert: Zjistili jsme, že potřebujeme asi větší byt. Nejsem typ člověka, který by nakupoval spoustu věcí, postýlky, odsávačky, já nevím co. My zatím nemáme nic. Nemáme ani kočárek. My nemáme vlastně ani moc oblečení.

Barbora: Prostě nemáme nic. (smích)

Albert: Ale říkáme si, že jsme minimalisti, že spousta lidí to taky zvládne. Máš pračku, můžeš dítě přebalit na pračce, a co? Život jde dál.

Albert a Barbora Černí při natáčení videoklipu k písni Let’s Cancel the Wedding (2026)

Albert to bere tak svérázně. Ale co je na těhotenství zatím největší horor? Protože když řekl „odsávačky“, tak už to by se protočily oči.
Barbora: Mně se líbilo, co zrovna vybral, jako že musí kupovat. Ale musím říct, že jsem hrozně ráda, protože moje těhotenství probíhá fakt skvěle. Není mi špatně a cítím se dobře. Takže zatím žádné horory. Asi nejhůř prožívám zatím ta horka. A s tím mám pocit že i takové jako emoční výkyvy. Někdy je to náročné, ale jinak je to zatím super.

Tady došlo i na slzy, ale ty byly neplánované, to bylo vlivem právě toho prostředí. Budete muset přizpůsobit diář a cestování, když potom bude malé?
Albert: Mám ten luxus, že nemám práci od devíti do pěti, někde v kanceláři. Takže jsem na přelom září – říjen zrušil několik koncertů, abychom mohli v šestinedělí být spolu. Jinak normálně s kapelou fungujeme, hrajeme koncerty, nahráváme desku, mělo by na podzim vyjít nové EPčko, takže život jde dál.

Pod taktovkou nového vydavatelství, že? Lake Malawi už funguje nějaký ten pátek, tak je to teď váš životní vrchol? To, co teď prožíváte?
Albert: Těžko říct, jestli životní vrchol. Spíš si myslím, že jsme si uvědomili, že chceme zpátky do Čech. Žili jsme dva roky v Portugalsku a tam nám potom už bylo smutno. I díky tomu návratu pak to miminko nějak přišlo. Když se člověk trochu usadí, zpomalí, má pejska, bydlíme v Krkonoších, jsme hodně v přírodě, je to takové...

Barbora: Toto je taková hezká nová životní kapitola, bych řekla.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

17. den MS ve fotbale: Norsko s Francií si zahrají o první místo, postoupí Kapverdy?

Norský fotbalista Erling Haaland v utkání mistrovství světa proti Senegalu

Čekáme miminko, oznámili Albert a Bára Černí. V klipu s Maxovou zrušili svatbu

Albert Černý a jeho manželka Barbora Černá (15. června 2024)

Po téměř 200 letech přestane být Buckinghamský palác hlavním sídlem britského monarchy

Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping...

Horká vlna ze Sahary nastoupila do Česka. Mapa teplot slibuje změnu v pondělí

Koupaliště Zdice má venkovní rekreační bazén, který je vybaven zónou pro...

Doporučujeme

Blbá nálada v Moskvě. Průzkum odhalil působení války na obyvatele ruské metropole

Premium
Výzdoba Rudého náměstí v Moskvě u příležitosti oslav 80. výročí Dne vítězství...

Poslanci rozhodnou o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků

Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým...

I pod novým ředitelem. Duo SKUTR povede Činohru Národního divadla až do 2034

Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka nastoupili od 1. září do pozice uměleckého...

MS ve fotbale 2026: Postupový pavouk a program play off. Kdo s kým bude hrát

Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč

Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

Chytá se nový míč na MS hůř? Je vyrobený, aby padalo víc gólů, tvrdí bývalý brankář

Irácký gólman Ahmad Básil inkasuje gól v utkání s Francií.

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Paraguay - Austrálie 0:0, taktický boj bez vítěze, Protinožci končí ve skupině druzí

Australan Lucas Herrington a Paraguayec Diego Gomez během zápasu na mistrovství...

Turecko - USA 3:2, gól těsně před koncem a první prohra, i tak jsou hostitelé první

Turek Orkun Kokcu se snaží prosadit mezi Američany Joem Scallym a Brendenem...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.