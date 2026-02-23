Foto z roku 2000 dal na Instagram fotograf Angelo Purgert, člen České federace fotografického umění, a Alena Šeredová ho následně sdílela i na svém profilu na sociálních sítích.
Modelka a 1. vicemiss České republiky 1998, se tehdy pravidelně objevovala na přehlídkových molech. Snímek ji zachycuje během jedné z módních show v odvážném, ale zároveň elegantním modelu, který zvýrazňoval její přirozené křivky.
Outfit působil výrazně, nikoli však lacině. Průsvitné materiály a jednoduchý střih nechávaly vyniknout Alenině postavě i mladistvému půvabu, zatímco dlouhá splývavá sukně dodávala celku lehkost a eleganci.
Archivní fotografie si rychle získala tisíce reakcí a obdivných komentářů. Sledující oceňují nejen přirozený vzhled modelky, ale také to, jak sebejistě působila už na začátku kariéry. Foto „lajkovaly“ například i herečka Alice Bendová či podnikatelka Ornella Koktová.
Dnes je z Aleny Šeredové už trojnásobná maminka, podobné vzpomínkové fotky kolující na sociálních sítích však pravidelně připomínají, proč kdysi patřila k nejžádanějším modelkám své generace a slavným českým kráskám, které uspěly také v zahraničí.
Domovem rodačky z Prahy se stala Itálie, kde žije už více než dvacet let. Věnuje se mimo jiné kariéře herečky, v červnu 2023 se na Sicílii provdala za dědice automobilky Fiat, Alessandra Nasiho. S podnikatelem a manažerem mají dceru Vivienne Charlotte, která letos v květnu oslaví šesté narozeniny.
První svatbu měla modelka na pražském Vyšehradě v roce 2011, kde si brala italského fotbalového brankáře Gianluigiho Buffona. Exmanželé mají spolu dva syny, Louise Thomase (18) a Davida Leeho (16). Rozvedli se kvůli nevěře fotbalisty, který si začal s moderátorkou Ilarií D’Amico.
V Itálii, kde Šeredové přezdívají Grande Alena, se stala celebritou poté, co zaujala diváky v tamních televizních pořadech Torno Sabato a Bubusett.