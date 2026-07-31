Bendová propagovala krémy, pak se osypala. Přišla o práci a varuje fanoušky

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  9:11aktualizováno  9:11
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Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)

Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026) | foto: Instagram @alice_bendova_official

Alice Bendová ukázala svědivé pupínky, které se jí po používání opalovací...
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Alice Bendová (52) na sociálních sítích doporučovala opalovací sadu. Když ovšem dostala alergickou reakci, své sledující varovala, aby radši pozorně sledovali složení krémů. Ona skončila u kožního lékaře, dostala kortikoidy a přišla o část práce.

Bendová před pár dny přiznala, že lidem doporučovala opalovací spreje a másla od Bodybe. Tehdy je sama používala jen občas a nikdy s nimi nestrávila celý den na slunci.

„Tentokrát jsem se jimi mazala opakovaně během dne a po návratu jsem měla silnou reakci. Jak na obličeji, tak i celé předloktí se mi osypalo drobnými svědivými pupínky. Neříkám, že se to stane každému. To vůbec ne. Ale pokud máte citlivou nebo atopickou pokožku, myslím, že je fér se o svou zkušenost podělit,“ napsala na Instagramu.

Při pečlivějším prostudování složení zjistila, že sprej obsahuje látky, které jsou u citlivějších lidí popisovány jako možné spouštěče podráždění nebo fotoalergických reakcí. „Neříkám, že právě některá z těchto složek byla příčinou mé reakce. To může potvrdit jen dermatolog nebo alergolog. Ale pro mě osobně to byl důvod, proč už tento produkt používat nebudu,“ dodala.

Později ještě prozradila, že když alergická reakce nezmizela, musela k lékaři, který jí nasadil kortikoidy. „A protože mám od vás tolik zpráv čím se budu při opalování mazat, tak tady máte můj výběr opalovacích másel SPF20 a SPF30, mají tam i SPF50 bez konzervantů, bez parfémů a bez chemických problémových filtrů,“ dodala s tím, že tyto přípravky nevoní a hůře se roztírají.

„A mě mrzí, že jsem dala na vůni a hezký obal. Dermatolog mi řekl, že jakákoliv kosmetika nemusí delší dobu dělat problém, ale pak to přijde a můžu říct, že je to hodně nepříjemný. Hlavně kvůli mojí práci, bohužel jsem o část z ní přišla,“ dodala.

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