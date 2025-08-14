První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

,
  10:26
Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss World si kdysi nevedla vůbec špatně, skončila šestá.
Miss World v Londýně: Promenáda v plavkách během tiskovky v londýnském hotelu....

Alžbeta Štrkulová v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence...
Alžbeta Štrkulová se roku 1967 stala první československou královnou krásy, dlouho před kralováním miss Ivany Christové v roce 1989.

Tento úspěch ale neměl podle jejích slov na její další život takový vliv, jak by tomu bylo dnes. Štrkulová (po svatbě Šebová) se věnovala i herectví a působila v televizi jako jedna z prvních slavných československých hlasatelek.

Rodačka z Košic účinkovala v mládí ve folklorním souboru Čarnica, po maturitě začala studovat na nově vzniklé přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika.

V roce 1962 externě pracovala jako hlasatelka v televizi v Košicích. Půvabné tváře z obrazovky si všiml režisér Štefan Uher a obsadil ji do jedné z hlavních rolí ve filmu Tři dcery. Celkem Štrkulová natočila čtyři filmy.

Miss World v Londýně: Promenáda v plavkách během tiskovky v londýnském hotelu. Zleva: Miss Jihoafrické republiky (Disa Duivesteinová), Miss Spojeného království (Miss Jennifer Lewisová) a Miss Československa (Alžbeta Strkulová), 10. listopadu 1967
Alžbeta Štrkulová v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence Televizního studia RTVS Košice.
Miss World v Londýně: Zleva: Miss Japonsko (Chikako Toyamová), Miss Jihoafrické republiky (Disa Duivesteinová), Miss Nový Zéland (Pamela Mcleodová), Miss Československo (Alžbeta Strkulová) a Miss Chile (Margarita Telezová), 9. listopadu 1967
16. května 1967 uspořádala společnost Les Parfums Christian Diore, redakce časopisu Vlasta a agentura Made in Publicity v pražském hotelu Moskva soutěž s názvem Hledáme dívku Diorling. Na snímku Alžbeta Štrkulová z Košic.
V roce 1967 vyhrála s mírami 96-64-98, výškou 168 centimetrů a váhou 58 kilo soutěž Dívka roku, která se tehdy konala v Ostravě. Na celostátní finále si modelka sama ušila plavky a získala si porotu, v níž zasedl i známý spisovatel Milan Kundera.

Ještě téhož roku reprezentovala Štrkulová Československo na soutěži Miss World v Londýně, kde v silné konkurenci 55 soutěžících obsadila 6. místo.

V 90. letech začala podnikat, přes tři roky strávila v USA, kde natočila několik i reportáží pro slovenskou televizi Markíza. Za svoji práci pro televizi obdržela cenu Zlatý krokodýl.

I po sedmdesátce vypadala někdejší Miss skvěle, jak mohli vidět diváci například v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence Televizního studia RTVS Košice.

