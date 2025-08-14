První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Alžbeta Štrkulová se roku 1967 stala první československou královnou krásy, dlouho před kralováním miss Ivany Christové v roce 1989.
Tento úspěch ale neměl podle jejích slov na její další život takový vliv, jak by tomu bylo dnes. Štrkulová (po svatbě Šebová) se věnovala i herectví a působila v televizi jako jedna z prvních slavných československých hlasatelek.
Rodačka z Košic účinkovala v mládí ve folklorním souboru Čarnica, po maturitě začala studovat na nově vzniklé přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika.
V roce 1962 externě pracovala jako hlasatelka v televizi v Košicích. Půvabné tváře z obrazovky si všiml režisér Štefan Uher a obsadil ji do jedné z hlavních rolí ve filmu Tři dcery. Celkem Štrkulová natočila čtyři filmy.
V roce 1967 vyhrála s mírami 96-64-98, výškou 168 centimetrů a váhou 58 kilo soutěž Dívka roku, která se tehdy konala v Ostravě. Na celostátní finále si modelka sama ušila plavky a získala si porotu, v níž zasedl i známý spisovatel Milan Kundera.
Ještě téhož roku reprezentovala Štrkulová Československo na soutěži Miss World v Londýně, kde v silné konkurenci 55 soutěžících obsadila 6. místo.
V 90. letech začala podnikat, přes tři roky strávila v USA, kde natočila několik i reportáží pro slovenskou televizi Markíza. Za svoji práci pro televizi obdržela cenu Zlatý krokodýl.
I po sedmdesátce vypadala někdejší Miss skvěle, jak mohli vidět diváci například v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence Televizního studia RTVS Košice.