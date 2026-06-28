Bála jsem se zkusit kokain, vzpomíná Amanda Seyfriedová na divoký Hollywood

Amanda Seyfriedová zazářila na obálce speciálního vydání britského časopisu GQ s názvem Heroes Issue a zavzpomínala na začátky v Hollywoodu, které byly podle jejích slov plné večírků a nových zkušeností.
Jedním z témat byla také její kolegyně z filmu Protivný sprostý holky Lindsay Lohanová, která je známá především svým divokým životním stylem. Byla dvakrát zatčena a čelila obviněním z užívání drog a krádeží. Seyfriedová se jí zastala a odmítla pohled, který podle ní lidi často vede k „přehnanému hanění“ osobností, které se v minulosti potýkaly s problémy.
„To přehnané hanění je ošklivé. Je to vlastně jedna z mých obav. Nechtěla bych být v centru pozornosti kvůli tomu, že bych byla jakýmkoli způsobem nechvalně známá,“ prohlásila hvězda filmu Mamma Mia! a přiznala vlastní obavy z toho, že ji lidé ji budou soudit kvůli stylu života.
Seyfriedová dokonce prozradila, že sama byla na pokraji toho, aby si vyzkoušela drogy. „Moje dvacátá léta byla absurdní. Ocitla jsem se na mnoha místech... Vzpomínám si, že jednou jsem mohla poprvé vyzkoušet kokain v Chateau [Marmont], ale neudělala jsem to, protože jsem se bála...,“ svěřila se herečka.
Dodala, že si vždy stanovovala určité hranice. „A tak jsem si stanovila limit, jak moc se budu bavit, protože jsem se chtěla opít jen natolik, abych se ještě dokázala dostat domů,“ vysvětlila.
Přesto připustila, že si užila i divoké večery. Zavzpomínala například na noc, kdy skončila v bazénu v domě zesnulého herce Vala Kilmera společně se svými kolegy z filmu Protivný sprostý holky Danielem Franzesem a Jonathanem Bennettem. Všichni se spontánně dostali na večírek po filmovém promítání kultovního snímku Reefer Madness.
„Opravdu jsem tam s nimi byla u bazénu? Bylo mi osmnáct, právě jsem se přestěhovala do Los Angeles a šli jsme na promítání filmu,“ zavzpomínala s odstupem na dobu, kdy se teprve rozkoukávala v Hollywoodu.
Dnes už se herečka od hollywoodské večírkové scény vzdálila. Žije klidnějším životem na rozlehlé farmě zhruba dvě hodiny od Manhattanu. „Nikdo by nepoznal, že na téhle cestě je farma. Je to soukromé, kolem jsou lesy a já se tu cítím chráněná,“ popsala s tím, že na farmě chová řadu zvířat a zvláštní místo mezi nimi má kozel Brownie.