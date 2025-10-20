Sociální sítě, herní servery i elektronické obchody. Tyto a řada dalších služeb byla špatně dostupná, nebo se na ně uživatel vůbec nedostal, pokud byly umístěny na serverech společnosti Amazon především v USA.
Vedle samotných Amazon Web Services tak měly problémy služby jako Coinbase, Fortnite, Perplexity, Robinhood, Signal, Snapchat a řada dalších zhruba od 8:45 SELČ a firmě se je podařilo vyřešit až před 11. hodinou.
„Perplexity je momentálně mimo provoz. Příčinou je problém AWS. Pracujeme na jeho vyřešení,“ uvedl generální ředitel start-upu s umělou inteligencí Perplexity Aravind Srinivas v příspěvku na X.
„Můžeme potvrdit zvýšenou chybovost a latence u několika služeb AWS v regionu US-EAST-1,“ uvedla společnost AWS v aktualizaci na své stránce ukazující stav služeb.