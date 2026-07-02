Bývalá potížistka Lindsay Lohanová slaví 40. Plastiky ji změnily, míní fanoušci

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  12:46aktualizováno  12:46
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Lindsay Lohanová nyní a před zákroky

Lindsay Lohanová nyní a před zákroky | foto: Koláž iDNES.cz

Lindsay Lohanová ve filmu Šéfe, jsem v tom (2009)
Lindsay Lohanová v Londýně (31. července 2025)
Lindsay Lohanová a Jamie Lee Curtisová (Londýn, 31. července 2025)
Lindsay Lohanová v Los Angeles (22. července 2025)
44 fotografií
Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004. Pokouší se také zpívat a uplatnila se i ve světě modelingu.
Lindsay Lohanová nyní a před zákroky
Lindsay Lohanová ve filmu Šéfe, jsem v tom (2009)
Lindsay Lohanová v Londýně (31. července 2025)
Lindsay Lohanová a Jamie Lee Curtisová (Londýn, 31. července 2025)
44 fotografií

Nejvíce ale na sebe upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.

Rodačka z New Yorku začínala v reklamách. Již od svých deseti let začala hrát v televizních filmech. Pozitivní ohlas u diváků i kritiků získal film Past na rodiče, kde si ve svých 11 letech zahrála dvojčata. Poté byla její herecká kariéra notně kolísavá, v roce 2006 si například ve filmu Zítra nehrajeme zahrála po boku hvězdné Meryl Streepové.

Lindsay Lohanová byla odsouzena k 90 dnům vězení (červenec 2010).

O rok později se již objevily její problémy s alkoholem a drogami. Po první sérii odvykacích kůr se k herectví vrátila v roce 2009. V roce 2012 nafotila fotky pro Playboy a zahrála si například v televizním filmu Liz & Dick o hollywoodské hvězdě Elizabeth Taylorové.

V říjnu roku 2014 si poprvé zahrála v Londýně na divadelních prknech v satirické hře od Davida Mameta Speed-the-Plow, kde si zahrála roli Karen, kterou původně hrála Madonna.

Lindsay Lohanová v Londýně (31. července 2025)

V posledních letech ztvárnila výrazné role v romantických komediích Vánoce na spadnutí (2022), Naše malá tajemství (2024) a Irské přání (2024).

V roce 2022 se herečka vdala za bankéře Badera Shammase, s nímž má syna, který dostal jméno Luai. Rodina žije v Dubaji.

Řada fanoušků poslední dobou spekuluje nad tím, že si herečka dopomohla k mladistvějšímu vzhledu pomocí plastik. Lindsay Lohanová ale tvrdí, že vypadá lépe díky změně životního stylu v kombinaci s neinvazivními ošetřeními. Odmítá, že by si nechala udělat facelift.

Bader Shamma a Lindsay Lohanová v Los Angeles (22. července 2025)

Někteří odborníci ale naznačují, že mohla podstoupit i jiné chirurgické zákroky, jako jsou lifting obočí, blefaroplastika (operace očních víček) nebo liposukce, jelikož vypadá jako po jemném liftingu a vyhlazení obličeje a čelisti.

Herečka přiznala, že používá botox, což je podle ní v současné době běžná praxe. „Každý si dává botox,“ řekla Lohanová během rozhovoru pro magazín Elle.

29. července 2025
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