Nejvíce ale na sebe upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.
Rodačka z New Yorku začínala v reklamách. Již od svých deseti let začala hrát v televizních filmech. Pozitivní ohlas u diváků i kritiků získal film Past na rodiče, kde si ve svých 11 letech zahrála dvojčata. Poté byla její herecká kariéra notně kolísavá, v roce 2006 si například ve filmu Zítra nehrajeme zahrála po boku hvězdné Meryl Streepové.
O rok později se již objevily její problémy s alkoholem a drogami. Po první sérii odvykacích kůr se k herectví vrátila v roce 2009. V roce 2012 nafotila fotky pro Playboy a zahrála si například v televizním filmu Liz & Dick o hollywoodské hvězdě Elizabeth Taylorové.
V říjnu roku 2014 si poprvé zahrála v Londýně na divadelních prknech v satirické hře od Davida Mameta Speed-the-Plow, kde si zahrála roli Karen, kterou původně hrála Madonna.
V posledních letech ztvárnila výrazné role v romantických komediích Vánoce na spadnutí (2022), Naše malá tajemství (2024) a Irské přání (2024).
V roce 2022 se herečka vdala za bankéře Badera Shammase, s nímž má syna, který dostal jméno Luai. Rodina žije v Dubaji.
Řada fanoušků poslední dobou spekuluje nad tím, že si herečka dopomohla k mladistvějšímu vzhledu pomocí plastik. Lindsay Lohanová ale tvrdí, že vypadá lépe díky změně životního stylu v kombinaci s neinvazivními ošetřeními. Odmítá, že by si nechala udělat facelift.
Někteří odborníci ale naznačují, že mohla podstoupit i jiné chirurgické zákroky, jako jsou lifting obočí, blefaroplastika (operace očních víček) nebo liposukce, jelikož vypadá jako po jemném liftingu a vyhlazení obličeje a čelisti.
Herečka přiznala, že používá botox, což je podle ní v současné době běžná praxe. „Každý si dává botox,“ řekla Lohanová během rozhovoru pro magazín Elle.
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29. července 2025