Za posledních 150 let se povrch Země ohřál přibližně o 1,35 stupně Celsia. Došlo k tomu vlivem lidské činnosti. Oblast chladné skvrny ovšem tvoří výjimku. Teplota v ní naopak klesá. Odborníci zmiňují hodnotu okolo jednoho stupně. O existenci blobu se ví už od roku 2005. Vysvětlit ji se však ukázalo jako poměrně tuhý oříšek. Před šestnácti lety navrhli Mihai Dima a Gerrit Lohmann z Wegenerova institutu pro polární a mořský výzkum v německém Bremerhavenu souvislost tepelné díry s oslabováním klíčového systému mořských proudů.
Konkrétně to má být Atlantická meridionální cirkulace (AMOC, z angl. Atlantic Meridional Overturning Circulation). Jde o jednu z větví celosvětové soustavy, která míchá vodu v oceánech podle teploty a slanosti. Tuto soustavu označují vědci jako termohalinní výměník.
AMOC přivádí teplou a slanou vodu z oblasti Mexického zálivu k evropským břehům. V severním Atlantiku klesá ke dnu a vrací se zase zpátky. Nejznámější větev AMOC je bezpochyby teplý Golfský proud.
Systém má zásadní vliv na životní prostředí starého kontinentu. Evropa se jeho vlivem ohřívá. Bez AMOC by v ní panovaly podobné podmínky jako v Kanadě. Zdá se však, že zhruba od padesátých let minulého století tepelný dopravník v Atlantiku slábne.
Minus 45 stupňů
Pokles průtoku výměníkem opět souvisí s růstem celkové teploty zemského povrchu. Jeho nejdůležitější projev ve vztahu k AMOC je tání grónských ledovců. Uvolňuje se z nich sladká a tím pádem lehká voda, která slaný proud dopravníku ředí. Jeho hmota pak klesá ke dnu pomaleji. Cirkulace jako celek proto oslabuje. V severním Atlantiku by pak menší množství vody mělo způsobovat vznik studeného blobu.
Chladná skvrna by tak mohla představovat první známku kolapsu systému jako celku. Pokud by k němu došlo, zimní teploty na Islandu by mohly klesnout až k minus 45 stupňům Celsia. Ostrov by sevřel ledový krunýř. Na Evropském kontinentu hrozí méně výrazné ochlazení.
Stále by však bylo velmi citelné. Zimní teploty v severských zemích by proti dnešku mohly klesnout zhruba o deset stupňů Celsia. Léta by naopak mohla dál zůstat horká. Kolaps cirkulace by zasáhl i další části světa.
AMOC totiž souvisí i s pravidelnými monzuny v Indickém oceánu. Na větrech vanoucích střídavě z moře na pevninu a naopak je závislé zemědělství mnoha afrických a asijských zemí. Souvislost chladné skvrny s oslabováním AMOC je ovšem jen jedna z víc možností. Stále ještě jsou ve hře další teorie.
Oceán jako horký čaj
Vznik tepelné díry by místo oslabování mořských proudů mohlo pohánět dění v atmosféře. Blob by místo nižšího tepelného příkonu mohl vznikat následkem zvýšeného odvodu tepla. S jedním takovým vysvětlením přišel před čtyřmi roky tým Chengfeie He ze Severovýchodní univerzity v Bostonu. Vznik tepelné díry by podle vědců mohlo způsobovat vyrovnávání teplotních rozdílů mezi rovníkovými a polárními oblastmi planety. Plyne opět z celkového ohřívání Země.
Následkem snižování tepelného rozdílu se přesouvá k jihu tzv. tryskové proudění. Jde o prstenec silných větrů vanoucích podél rovnoběžek ve směru ze západu na východ. Foukají ve výškách okolo šesti až patnácti kilometrů. V češtině se pro jev někdy používá i jeho anglické pojmenování jet stream.
Tryskové proudění se od svého základního směru často odchyluje. Připomíná tak meandrující řeku. Rychlost větru v něm vychází přes třicet metrů za sekundu. Piloti dopravních letadel se proto od něj nechávají svézt, aby ušetřili palivo.
Podle Hea a jeho spolupracovníků víří silné větry vyvolané tryskovým prouděním povrch oceánu. Odvádí tak z jeho hladiny teplo. Asi jako když si chcete ochladit horký čaj foukáním.
S jinou, trochu podobnou teorií přišel i tým Paula Keila z Institutu Maxe Plancka v Hamburku. Větší odpařování vyvolané tryskovým prouděním má způsobovat vznik mraků. Oblačnost pak oblast teplotní díry stíní před slunečními paprsky. Opět to má vést k jejímu ochlazování.
Modely vs data
Zmíněná vysvětlení blobu prostřednictvím většího odvodu tepla však vycházejí z matematického modelování atmosféry. Zastánci tohoto přístupu se snaží předpovídat chování vzdušných hmot na základě známých fyzikálních zákonů. Pokud ale víc různých modelů vrací stejná čísla, je těžké rozhodnout, který z nich lépe odpovídá skutečnosti. Tým Stefana Rahmstorfa z Postupimského klimatického institutu na to letos v květnu šel jinak.
Místo projekcí, co by se mohlo dít, se pokusili zpětně zrekonstruovat, co se opravdu dělo. Opřeli se přitom o skutečně naměřená data ze satelitů, bójí a tak podobně. Teorie o oslabení AMOC vyšla z jejich srovnání lépe. Proudění vzduchu a mraky dokázaly vysvětlit jen malý podíl ochlazování.
„I když se v některých modelových přístupech jeví jako možné, že za vznik studeného blobu může atmosféra, data ve skutečnosti ukazují, že je způsobený oceánem,“ řekl Rahmstorf New Scientistu.
Ztráta tepla na povrchu oceánu se podle Rahmstorfovy skupiny od roku 1955 snižuje. Studená skvrna je však naopak výraznější. Oceán se navíc kromě své hladiny ochlazuje i ve větších hloubkách okolo jednoho kilometru. Podle dalších výzkumníků však může stále ještě být prostor pro jiná vysvětlení.
Subpolární vír
Například Neil Fraser ze Skotské asociace pro vědy o moři si myslí, že efekt může paradoxně vyvolat i posilování jedné z větví AMOC, Norského proudu. Ten je někdy vnímaný jako pokračování Golfského. Začíná zhruba v oblasti Shetland a pokračuje kolem pobřeží Skandinávského poloostrova do Barrentsova moře. Pokud by Norský proud zesílil, mohl by z oblasti chladné skvrny odvádět teplo.
„Studená skvrna odpovídá oslabení AMOC,“ prohlásil Fraser. „Není to však jednoznačný důkaz.“
Pokles průtoku systémem atlantické meridionální cirkulace jako celkem však prokázán je. Podle letošní studie kombinující data z bójí rozmístěných v různých částech Atlantiku se každý rok snižuje zhruba o devadesát tisíc krychlových metrů za sekundu. Mezi roky 2004 a 2023 klesl o deset procent.
Z výzkumu Rahmstorfovy skupiny plynou další skutečnosti, které mohou být pro nás, Evropany, poměrně znepokojivé. Oslabování AMOC nejspíš způsobuje i slábnutí důležitého navazujícího systému proudů. Výzkumníci mu říkají Subpolární vír.
Jde o obří kolotoč, který přivádí slanou povrchovou vodu do míst, kde se AMOC noří ke dnu. Obklopuje studenou skvrnu. Pokud by se přestal točit, přinesl by Evropě další prudké ochlazení.
„Kdyby Subpolární vír překročil tento bod zlomu, mohlo by to mít vážné dopady na klima v západní Evropě již ve čtyřicátých letech 21. století,“ varuje Rahmstorf.
Počátek zemědělství
Lidský život je krátký. Mořské proudy nám proto připadají stálé. Z geologického hlediska jde však naopak o proměnlivý a přechodný jev. AMOC už zřejmě zeslábl víckrát. Naposled to bylo v období mladšího Dryasu, mezi 12 900 a 11 700 lety před dneškem. Evropa se následkem změny ochladila o zhruba dva až šest stupňů, Severní Amerika přibližně o tři. V Grónsku klesla teplota dokonce až o deset stupňů.
Ochlazení bylo velice rychlé. Zabralo jen několik desítek let. V Grónsku to mohly být dokonce pouhé tři roky. Změna režimu mořských proudů se projevila i na srážkách. V chladných oblastech spadlo málo deště. V teplých ho naopak přibylo.
V severní a západní Evropě přinesla změna výrazné zhoršení životních podmínek tehdejších lidí. Populace se zmenšila. Jinde však podle části archeologů mohl kolaps AMOC stát u kolébky civilizace.
Přinutil totiž obyvatele oblasti Úrodného půlměsíce na Blízkém východě opustit pohodlný lovecko-sběračský styl života. Museli se začít věnovat daleko namáhavějšímu zemědělství. Přechod na obilnou stravu uškodil jejich zdraví. Vedl k poklesu průměrné naděje dožití. Byla to však jediná možnost.