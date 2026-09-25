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Nová láska? Ana de Armasová líbala po rozchodu s Cruisem na dovolené muzikanta

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  8:32aktualizováno  8:32
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Herečka Ana de Armasová si užívala dovolenou na španělském ostrově Formentera spolu s venezuelským hudebníkem Albertem „Betem“ Montenegrem, s nímž ji fotografové zachytili při polibku. Osmatřicetiletá hvězda tak po rozchodu s Tomem Cruisem zřejmě znovu našla lásku.
Ana de Armasová na Instagramu (2026)
Ana de Armasová a Beto Montenegro na dovolené ve Španělsku. (Formentera, 2. srpna 2026)
Ana de Armasová a Beto Montenegro si užívali romantickou dovolenou na španělské Formenteře. Dvojice se objímala a líbala, později se společně s přáteli vydala na výlet lodí. Herečka během odpoledne relaxovala v leopardích bikinách po boku venezuelského zpěváka, skladatele a kytaristy kapely Rawayana. (Formentera, Španělsko, 2. srpna 2026)
Ana de Armasová na Instagramu (2026)
40 fotografií

Ana de Armasová si během letošního léta užívala chvíle volna ve Španělsku. Kubánsko-španělská herečka, známá například z filmů Není čas zemřít (No Time to Die) nebo Na nože (Knives Out), byla v červenci několikrát viděna v Madridu po boku venezuelského hudebníka Alberta „Beta“ Montenegra. V srpnu pak dvojici fotografové zachytili během společné dovolené na ostrově Formentera, kde se líbali a drželi za ruce.

Montenegro je zpěvák, kytarista a frontman venezuelské kapely Rawayana, která ve své tvorbě kombinuje reggae, funk, rock, pop a karibské vlivy. Vedle působení v kapele se podílí také na hudebním projektu Astropical, na němž spolupracuje s Li Saumetem a Josem Castillem z kolumbijské skupiny Bomba Estéreo.

Pro osmatřicetiletou herečku jde o první výrazněji medializovaný vztah po románku s Tomem Cruisem. S hollywoodským hercem se rozešla v říjnu 2025 po devíti měsících randění. Podle zdroje citovaného magazínem US Weekly měla být důvodem skutečnost, že se vztah vyvíjel příliš rychle a herečka se kvůli tomu začala cítit nesvá.

Vztah Cruise a de Armasové přitom nikdy veřejně nepotvrdili. V průběhu roku 2025 je však opakovaně zachytili paparazzi na společných večeřích, cestách, procházkách i dalších setkáních.

Ana de Armasová se narodila 30. dubna 1988 na Kubě, do širšího povědomí se dostala mimo jiné díky roli ve filmu Blade Runner 2049, výrazně na sebe upozornila také jako Bond girl ve snímku Není čas zemřít (No Time to Die) a za výkon ve filmu Blondýnka (Blonde) získala nominaci na Oscara.

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