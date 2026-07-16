Herečka Aňa Geislerová zavítala na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé už v šestnácti letech. Sama o sobě říká, že je věčný Radovan – festivalový kolotoč si užívá a nebere ho jako tlak. „Mě to těší a neberu ty aktivity jako něco náročného. Je to prostě skvělé, že se tohle všechno vůbec děje,“ popsala v rozhovoru pro iDNES.cz.
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Geislerová ztvárnila hlavní roli ve filmu Pramen natočený v česko-slovensko-maďarské koprodukci, který letos soutěžil o Křišťálový glóbus v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Dlouholetá ambasadorka L’Oréal Paris se během festivalu představila také na Beauty Fashion Show, kterou kosmetická značka připravila ve spolupráci s módní značkou ANAMÉ. Přehlídka byla inspirovaná ikonickými světovými fashion show.
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Po loňských „pivních“ šatech letos Aňa Geislerová oblékla model své oblíbené značky ANAMÉ, kterou nosila také na festivalech v Cannes, Torontu i Benátkách. Šaty navrhla Andrea Eichingerová ve spolupráci s L’Oréal Paris a inspirovala se sloganem Because I’m Worth It – Protože já za to stojím.
Aňa Geislerová na otevření 60. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. (3. července 2026)
Loni Geislerová zaujala třpytivými šaty vytvořenými z lahví plzeňského piva. Model navrhl Jan Černý ve spolupráci se skláři ze sklárny Moser. Vážily skoro devět kilo, takže se bál, aby je herečka vůbec unesla. „Přinejhorším by se třeba po red carpetu převlékla. Naštěstí nemusela. Tančila v tom, myslím, ještě i na afterparty, takže jí to zas tak nepříjemné naštěstí nebylo,“ popsal loni v rozhovoru pro iDNES.cz. Geislerová si pochvalovala, že šaty měly zvukový efekt, který byl nedocenitelný při tanečních kreacích.
Na letošní festival přijela Geislerová také jako jedna ze dvou producentů dokumentu Dvě deci tuše, který režírovala její sestra Ester. „Je to moje premiéra v nové roli, než sem obvykle jezdím, jsem na to hrdá a skoro tomu nemůžu uvěřit,“ prozradila Aňa Geislerová.
Snímek Dvě deci tuše vypráví o tatínkovi Geislerovi jako o působivé osobnosti, předním japanologovi a umělci. Ale také jako o člověku, který své vnitřní nejistoty mocně zaháněl alkoholem, což patrně vedlo k jeho brzké smrti ve věku nedožitých 60 let.
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Na karlovarské uvedení dorazili i členové rodiny, kteří nebývají tak často ve světle reflektorů – třeba Geislerův syn Felix z druhého manželství. Nechyběla akademická umělkyně Věra Geislerová, životní láska Petra Geislera a matka tří slavných sester Lely, Ani a Ester.