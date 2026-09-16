Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Krejčíková se ve videu na Instagramu pochlubila záběry v prádle a podělila se o způsoby, kterými se před letošním létem snažila změnit svou postavu vizuálně k lepšímu. Popsala, že absolvovala kúru zaměřenou na odvodnění a zpevnění těla, kterou podle svých slov tvořily procedury využívající kompresní mikrovibrace, termo-drenážní zábal a elektromagnetickou stimulaci svalů.
Principem podobných procedur je podpora odvodu přebytečné vody z organismu, takže jejich výsledkem může být dočasně menší zadržování tekutin a štíhlejší vzhled. Nejde však o spalování tuku ani skutečný úbytek tělesného tuku. Herečka sama zdůraznila, že podobné procedury podle ní nejsou náhradou za hubnutí, ale spíše jeho doplňkem. „Samozřejmě vás to samo o sobě nespasí,“ uvedla s tím, že z výsledku byla i přesto nadšená.
Aneta Krejčíková o svém těle a postavě mluví velmi otevřeně, po narození dvou dětí řešila veřejně také vzhled svého poprsí. K plastické operaci se rozhodla v roce 2023. V té době uvedla, že o úpravě prsou uvažovala už řadu let, ale k zákroku se odhodlala až po dvou porodech. Nešlo však o zmenšení. „Velikost mých prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou teď o trochu výš,“ vysvětlila tehdy s tím, že si nechala udělat modelaci.
O svém vzhledu mluvila herečka už dříve také v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a natáčením seriálu Volha. Právě tam se objevila v odvážných scénách nahoře bez, které vzbudily značnou pozornost diváků.
Výraznou změnou prošel v posledních letech také Anetin osobní život. Krejčíková byla od roku 2017 zasnoubená s Ondřejem Rančákem, se kterým má dvě děti. Ke svatbě ale nakonec nedošlo. V březnu 2025 herečka veřejně potvrdila, že už více než rok netvoří pár, nicméně zůstávají rodiči a podle jejích slov se snaží společně fungovat při výchově svých potomků.
„Snažíme se, jak můžeme. Jsme rodina, máme spolu dvě děti, o které se oba staráme. Ondřej je skvělý táta a i díky tomu to zvládáme,“ uvedla tehdy Krejčíková. Popsala také, že spolu nadále komunikují a tráví čas, přestože žijí odděleně.
V červnovém rozhovoru pro iDNES.cz Aneta popsala, že je znovu šťastně zadaná. „Můj přítel není z umělecké branže,“ prozradila.
Aneta Krejčíková se narodila 29. dubna 1991, vystudovala herectví, do povědomí televizních diváků se dostala především jako Gábina Pumrová v dlouholetém seriálu Ulice, ve kterém začala hrát už jako čtrnáctiletá.
Výraznou roli ztvárnila také v seriálu Volha, kde se představila jako sekretářka Květa. Objevila se rovněž v seriálech Rapl nebo Polda a v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Z filmových rolí ji diváci mohou znát například také ze snímků Dešťová víla, Poupata, Láska je láska, Špindl nebo Ženy a život.