Anne Hathaway na premiéře ukázala břicho v bizarním těhotenském modelu

Světle modrý top bez rukávů, vpředu zkrácený a vzadu prodloužený do krátké vlečky měl červenou vnitřní stranu. Model herečka doplnila nízko posazenými džínami a uzavřenými červenými lodičkami.
Část uživatelů sociálních sítí kombinaci kritizovala. „Vypadá to směšně,“ napsal jeden z nich. Další komentář zněl: „Džíny? DŽÍNY?! Ten oslnivý top si k sobě zaslouží něco lepšího.“ Jiný uživatel dodal: „Miluji ji. Nechápu, proč jí tohle její stylista udělal.“
Hathaway v novém sci-fi dobrodružství ztvárnila hlavní roli. Filmaři v příběhu sledují rodinu Plattových, jejíž předměstskou čtvrť přenese kosmická událost na neznámé místo. Rodina se musí spojit, aby se v novém prostředí dokázala orientovat.
„Je to prostě velká zábava a skvělý zážitek v kině. Je to rodinný horor, jehož součástí jsem dosud neměla příležitost být, a jsem nadšená,“ řekla herečka pořadu Extra. Spolu s ní ve filmu účinkují Ewan McGregor, Maisy Stella a Christian Convery.
Anne Hathaway se rostoucím bříškem pochlubila už před pár týdny na premiérách filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana. Tenkrát zvolila ovšem decentnější modely a připomínala, možná s ohledem na snímek, spíše antické bohyně.