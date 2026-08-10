Anne Hathaway na premiéře ukázala břicho v bizarním těhotenském modelu

  11:17
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Anne Hathaway se na nedělní premiéře filmu Konec Oak Street, která byla v Los Angeles, pochlubila rostoucím těhotenským břichem. Herečka v červnu oznámila, že čeká třetí dítě. Na červeném koberci pózovala ve studiích Warner Bros v bizarním outfitu. Saténová tunika s dlouhou vlečkou odkrývala podbřišek a spodní část břicha.
Anne Hathaway na premiéře filmu Konec Oak Street (9. srpna 2026)
Anne Hathaway na premiéře filmu Konec Oak Street (9. srpna 2026)
Anne Hathaway na premiéře filmu Konec Oak Street (9. srpna 2026)
Anne Hathaway v Los Angeles na premiéře filmu Konec Oak Street (9. srpna 2026)
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Světle modrý top bez rukávů, vpředu zkrácený a vzadu prodloužený do krátké vlečky měl červenou vnitřní stranu. Model herečka doplnila nízko posazenými džínami a uzavřenými červenými lodičkami.

Část uživatelů sociálních sítí kombinaci kritizovala. „Vypadá to směšně,“ napsal jeden z nich. Další komentář zněl: „Džíny? DŽÍNY?! Ten oslnivý top si k sobě zaslouží něco lepšího.“ Jiný uživatel dodal: „Miluji ji. Nechápu, proč jí tohle její stylista udělal.“

Anne Hathaway a Ewan McGregor v Los Angeles na premiéře filmu Konec Oak Street (9. srpna 2026)

Hathaway v novém sci-fi dobrodružství ztvárnila hlavní roli. Filmaři v příběhu sledují rodinu Plattových, jejíž předměstskou čtvrť přenese kosmická událost na neznámé místo. Rodina se musí spojit, aby se v novém prostředí dokázala orientovat.

„Je to prostě velká zábava a skvělý zážitek v kině. Je to rodinný horor, jehož součástí jsem dosud neměla příležitost být, a jsem nadšená,“ řekla herečka pořadu Extra. Spolu s ní ve filmu účinkují Ewan McGregor, Maisy Stella a Christian Convery.

Anne Hathaway se rostoucím bříškem pochlubila už před pár týdny na premiérách filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana. Tenkrát zvolila ovšem decentnější modely a připomínala, možná s ohledem na snímek, spíše antické bohyně.

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