Anne Hathaway je ve 43 letech potřetí těhotná, novinku oznámila na Instagramu

O radostnou novinu se Anne Hathaway podělila v pátek s fanoušky na Instagramu. Ve videu oblečená v bílém odhalila těhotenské bříško. Ke krátkému příspěvku připojila písničku a jednoduchý vzkaz: „Baby, I’m yours.“ Těhotenství následně potvrdil i její zástupce.
Pro herečku a jejího manžela Adama Shulmana půjde o třetí společné dítě. Manželé už vychovávají dva syny, Jonathana (10) a Jacka (6). Rodina se v posledních letech drží spíše stranou pozornosti médií a své soukromí si pečlivě chrání.
Hathaway v minulosti otevřeně hovořila o tom, že cesta k mateřství nebyla vždy jednoduchá. Přiznala problémy s početím i bolestnou zkušenost s potratem. O to větší radost nyní fanoušci z oznámení dalšího těhotenství mají. Herečka navíc opakovaně uvedla, že právě mateřství zásadně změnilo její pohled na život a pomohlo jí najít větší vnitřní klid.
Anne Hathaway patří k nejvýraznějším hollywoodským herečkám své generace. Celosvětovou popularitu získala díky filmům Deník princezny, Ďábel nosí Pradu, Alenka v říši divů, Interstellar nebo Temný rytíř povstal. Za roli Fantiny v muzikálu Bídníci získala v roce 2013 Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.
S hercem a producentem Adamem Shulmanem začala chodit v roce 2008. O čtyři roky později se vzali a dodnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů hollywoodského showbyznysu.