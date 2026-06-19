Anne Hathaway je ve 43 letech potřetí těhotná, novinku oznámila na Instagramu

  18:56aktualizováno  18:56
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Anne Hathaway (43) má důvod k radosti. Hvězda filmů Ďábel nosí Pradu nebo Bídníci oznámila, že s manželem Adamem Shulmanem čekají třetí dítě. Těhotenství potvrdila oscarová herečka prostřednictvím videa na sociálních sítích, ve kterém poprvé ukázala rostoucí bříško.
Anne Hathaway na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 (New York, 21. dubna...

Anne Hathaway na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 (New York, 21. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Adam Shulman a Anne Hathawayová (Cannes, 19. května 2022)
Anne Hathawayová (Berlín, 16. února 2023)
Anne Hathaway na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku (20....
Anne Hathawayová a Adam Shulman (Los Angeles, 27. ledna 2016)
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O radostnou novinu se Anne Hathaway podělila v pátek s fanoušky na Instagramu. Ve videu oblečená v bílém odhalila těhotenské bříško. Ke krátkému příspěvku připojila písničku a jednoduchý vzkaz: „Baby, I’m yours.“ Těhotenství následně potvrdil i její zástupce.

annehathaway

x Baby, I’m yours x

19. června 2026 v 16:31, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 17:59
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Pro herečku a jejího manžela Adama Shulmana půjde o třetí společné dítě. Manželé už vychovávají dva syny, Jonathana (10) a Jacka (6). Rodina se v posledních letech drží spíše stranou pozornosti médií a své soukromí si pečlivě chrání.

Hathaway v minulosti otevřeně hovořila o tom, že cesta k mateřství nebyla vždy jednoduchá. Přiznala problémy s početím i bolestnou zkušenost s potratem. O to větší radost nyní fanoušci z oznámení dalšího těhotenství mají. Herečka navíc opakovaně uvedla, že právě mateřství zásadně změnilo její pohled na život a pomohlo jí najít větší vnitřní klid.

Anne Hathaway patří k nejvýraznějším hollywoodským herečkám své generace. Celosvětovou popularitu získala díky filmům Deník princezny, Ďábel nosí Pradu, Alenka v říši divů, Interstellar nebo Temný rytíř povstal. Za roli Fantiny v muzikálu Bídníci získala v roce 2013 Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.

S hercem a producentem Adamem Shulmanem začala chodit v roce 2008. O čtyři roky později se vzali a dodnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů hollywoodského showbyznysu.

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