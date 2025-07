Nebojte, vynechali jsme ty notorické a tak se nemusíte bát Google Map, KAYAKu, Bookingu… a tedy zbytečného listování.

PackPoint

Pokud se neradi balíte na cesty s obavami, že určitě něco zapomenete, potěšit vás může aplikace PackPoint, která vám vymyslí seznam věcí k zabalení na míru konkrétní cestě. Vám pak stačí z tohoto seznamu odškrtávat a dávat věci do zavazadla.

Při instalaci si vyberete pohlaví, aby aplikace věděla zda má volit pyžamo nebo noční košili, slipy nebo kalhotky.

Tvorba seznamu je snadná. Zadáte cíl cesty, datum kdy odjíždíte, délku pobytu a zvolíte zda jde o pracovní cestu, nebo vás čeká odpočinek. Ze seznamu aktivit si vyberete, co plánujete dělat – aby v seznamu byly i případné plavky, boty na běh, nebo třeba brusle. Můžete označit že v destinaci budete využívat služeb praní prádla, což omezí počet zabalených kusů.

Aplikace prověří počasí v destinaci a vygeneruje seznam. Samozřejmě ne všechno musíte vzít s sebou, ale celkem minimalizuje riziko, že byste zapomněli na něco zásadního. Škoda jen, že předměty neřadí dle důležitosti, ale dost náhodně. A třeba nevím, proč na pobyt v Praze do seznamu zařadil kondomy a do Las Vegas ne.

PackPoint je v základní verzi zdarma, je k dispozici pro Android a iOS, webové rozhraní nemá.

Wanderlog

Při plánování dovolené se může hodit webová služba a aplikace Wanderlog. V ní můžete vytvořit itinerář cesty, zadat všechny související informace a pokud jedete ve větší skupině, tento itinerář lze jak sdílet, tak ostatní pozvat k jeho editaci – a udělat tak plánování společné.

Základem je vybrat destinaci a data pobytu. Zadat můžete informace o letech, půjčených autech, ubytování nebo rezervací v restauracích – to vše lze importovat i přeposláním potvrzovacího e-mailu.

Dále si sestavíte seznam míst, co byste chtěli navštívit, systém nabízí populární doporučení, ale pomocí vyhledávání můžete přidat cokoli. Takto si můžete vytvořit i seznamy restaurací, kaváren, knihoven ... cokoli vás během dovolené bude zajímat.

A pak už se můžete pustit do skládání itineráře na jednotlivé dny, přičemž systém dokáže seřadit jednotlivá místa pro optimalizaci trasy mezi nimi a to jak pro pěší, tak MHD či auto. Poradit může i integrovaný AI Asistent.

Wanderlog zároveň sečte ceny ze všech nahraných dokumentů a vytvoří i základní přehled o nákladech na cestu.

Wanderlog je zdarma, ale tvůrci uvítají, když si pořídíte vybavenější placenou verzi Pro. Služba je k dispozici jako webová aplikace i aplikace pro Android a iOS.

Rome2 Rio

Skvělý plánovač tras. Zadáte dvě města a systém po chvíli „chroupání“ vytvoří seznam různých způsobů, jak se mezi nimi dopravíte a přidá k nim orientační ceny i délky cesty.

Například z Jičína do Amsterodamu vyhledal devět variant, mezi kterými je cesta autem z místa na místo, cesta autobusem do Prahy a dále letadlem, a pak různé kombinace vlaků, nočních vlaků a autobusů. Každou trasu navíc ukáže v mapě.

Aplikace nabízí možnost si jednotlivé cesty rovnou rezervovat, ale ne vždy jde o nejvýhodnější nabídky a také nemusí zahrnovat nabídky všech dopravců – kdo věnuje vlastnímu hledání čas a péči, může se dobrat výhodnějších spojení, ale přinejmenším pro orientaci v možnostech a vytvoření představy je Rome2Rio výborným nástrojem. K dispozici jsou aplikace pro Android i iOS a také webové rozhraní.

Citymapper

Detailní vyhledávání tras mezi adresami má Citymapper zpracovanou pro stovku měst, většinu z nich v Evropě. Stačí zadat odkud kam se potřebujete dostat a kdy a systém vygeneruje přehled možností zahrnujících všechny v daném městě dostupné způsoby dopravy a rovnou je ukáže na mapě.

Ukáže pěší trasu, časovou náročnost a spálené kalorie. Trasu pro jízdu na kole, včetně času a odhadu ceny za vypůjčení. A to samé s taxíkem.

Zároveň nabídne různé varianty kombinace využití veřejné dopravy, opět včetně údaje o časové náročnosti a ceně. Po vybrání trasy uvidíte detaily na mapě i v přehledu – systém je napojen na městské systémy, takže časy odjezdů jsou aktuální a zohledňují aktuální výjimky a zdržení.

Aplikace vám řekne ze které zastávky, jakým spojem a kterým směrem máte postupovat, kde přestoupit a na trase vidíte jednotlivé zastávky abyste byli jistí, že jdete dobře.

Zejména pro cestující bez většího orientačního smyslu je to výborný pomocník. K dispozici je webové rozhraní i aplikace pro Android a iOS.

what3words

Sejít se na konkrétním místě dnes není žádný problém – stačí si v aplikaci nasdílet místo z mapy nebo poslat GPS souřadnice. Špatně se ale diktují, zapamatovat si je není nejsnadnější a potřebujete datové připojení.

Pokud chcete přesné určení místa snadno nadiktovat po telefonu, poslat v SMS, nebo napsat na ubrousek v restauraci, pak je zajímavou alternativou právě systém what3words.

V něm je povrch celého světa rozdělen na 57 miliard čtverců o velikosti 3 × 3 metry a každému tomuto čtverci trvale přidělena tři unikátní slova, která slouží jako identifikátor. Tak třeba oblíbenému místu „pod ocasem“ (pod ocasem koně památníku svatého Václava na Václavském náměstí v Praze) náleží slova ///ohlas.vrátka.myšky. Ty stačí zadat do aplikace, místo je vyhledané a poté se tam nechat dovézt vybranou navigační aplikací. Samozřejmě „pod ocasem“ se najdete i bez aplikace, ale takto si můžete sejít i třeba na přesném místě v lese – kdekoli, pokrytý je celý svět.

Pro každý jazyk je vygenerována jiná sada slov, proto pokud vám dorazí trojice anglických nebo německých slov, musíte aplikaci přepnout do daného jazyka. A pozor, jsou to unikátní slova, ne překlady. Vyhledávání v aplikaci funguje i offline bez internetu. W3W je k dispozici jako aplikace pro Android a iOS i jako web.

Airalo

S většinou telefonů dnes po příletu do destinace nemusíte obíhat prodejny operátorů a vybírat nejvýhodnější SIM kartu pro volání a data v dané zemi. Pokud váš přístroj podporuje eSIM, můžete si tuto přípravu udělat již doma.

Ve službě Airalo si vyberete zemi, zvolíte vhodný balíček podle objemu dat a ceny a po zaplacení si aktivujete elektronickou SIM. Jakmile se telefon v dané zemi přihlásí do sítě, začne ji využívat. Jen pozor, velká část eSIM v této službě je pouze datová – komunikaci pomocí hlasu i videa zvládnete třeba přes WhatsApp.

A pokud plánujete projet více zemí, můžete zvolit eSIM s globálním pokrytím. Je sice dražší, ale bezproblémové připojení pro komunikaci a data pak můžete mít s jednou platbou a jednou kartou až pro 137 zemí.

Nezapomeňte, že v rámci EU to řešit nemusíte. Díky povinnému principu „Roam Like at Home“ jsou od roku 2017 roamingové služby v Evropě nastavené tak, že máte stejné ceny za SMS, volání a data jako v domovské síti. O to více pak mohou překvapit ceny mimo EU, což lze se službou typu Airalo elegantně vyřešit.

Airalo je pro Android i iOS a ceny se odvíjí od nabídky balíčků pro danou zemi.

Where is Public Toilet

Aplikací na vyhledání veřejné toalety je vícero a funkčně jsou velmi podobné – kritériem „proč jsme vybrali zrovna tuto“, tak v tomto případě byla relativně čerstvá funkční aktualizace tvůrci a stále spíše příznivá hodnocení uživatelů. Kdo má český obchod, jmenuje se Kde je veřejné WC.

Funkce je jednoduchá. Po spuštění se zobrazí mapa vašeho okolí a všeříkající piktogramy v místech, kde je veřejně přístupná toaleta. Po rozkliknutí vidíte hodnocení, adresu a občas i další informace. Minimálně v tomto bodě je aplikace trochu zklamáním, protože dost často chybí otevírací hodiny. Rádi bychom také viděli informaci o poslední aktualizaci záznamu.

Hůře informačně vybavená databáze, kterou lze editovat i uživatelsky doplněním chybějících údajů, také komplikuje filtrování požadavků.

Databáze nicméně obsahuje 280 000 toalet, takže je šance, že vám pomůže případnou urgentní situaci vyřešit.

Luggage Hero

Pokud dorazíte do města a nejdete rovnou do ubytování, je leckdy potřeba vyřešit otázku kam se zavazadly. Zajímavou službou je Luggage Hero, kde sice najdete i řadu oficiálních úschoven, ale také spoustu míst zastřešených službou Luggage Hero.

Může to být v podstatě jakýkoli podnik, který má prostor pro bezpečné uložení zavazadel, splní podmínky služby a registruje se. Vy si pak v aplikaci Luggage Hero vytvoříte objednávku s počtem zavazadel a časy uložení a poté jen na místě kufry odevzdáte. Dostanete štítky od zavazadel a v aplikaci spustíte časovač úschovy – platí se po hodinách.

Zavazadla uschovaná prostřednictvím služby jsou pojištěná až do výše 2 500 eur. Služba má jak webové rozhraní, tak aplikaci pro Android a iOS.