Premiéry letošních (nejen) smartphonových novinek v Apple Parku v americkém Cupertinu se podle očekávání ujal nový šéf Applu John Ternus. V úvodu se však krátce mihl i jeho předchůdce, Tim Cook.
Po krátkém proslovu na téma AI přišly na řadu očekávané vrcholné iPhony. Tedy modely 18 Pro a 18 Pro Max. Ty jsou nově dostupné ve čtyřech barvách, z loňské barevné palety zůstává pouze stříbrná. Zbývající tři jsou nové: bledě modrá, černá a purpurově tmavě červená.
Díky umělé inteligenci se fotoaparáty nového iPhonu pyšní řadou nových funkcí. Jednou z nich jsou rychlé úpravy snímků právě pomocí AI. Výkon iPhonu 18 Pro vyplývající z použitého šestijádrového čipu A20 Pro (vyroben 2nm technologií) umožňuje mimo jiného i možnost upravit hlas asistentky Siri. Uživatel může měnit i celkové tón a další detaily.
Novinka slibuje výrazné vylepšení výdrže baterie. U menšího modelu (18 Pro) má na jedno nabití vydržet 24 hodin, u většího pak 30. Pět minut na nabíječce zajistí dostatek energie na šest hodin přehrávání videa.
V případě fotoaparátu vrcholných iPhonů se potvrdily spekulace o přítomnosti variabilní clony u hlavního foťáku. Jeho rozlišení zůstává na 48 megapixelech. Novinkou jsou Cinematic efekty, časosběrná videa mohou být nově ve 4K rozlišení. Apple vyzdvihl i celkově lepší kvalitu zvuku videí. Díky Pro controls si uživatel může přizpůsobit nastavení fotoaparátu do detailu, ovládat může i jednotlivé konkrétní parametry focení včetně třeba rychlosti závěrky.
Dalším potvrzenou spekulací je kompaktnější Dynamic Island. Zásadnější inovace se neočekávaly. Apple bude totiž příští rok slavit 20 let iPhonů a očekává se výjimečný výroční iPhone 20. Zásadní inovace si tak nechává pro tento model.
Ceny vrcholných iPhonů startují na 1 199 dolarech v případě modelu 18 Pro, respektive 1 299 dolarech za většího sourozence. Na českém trhu novinky startují na částkách 34 990, respektive 37 990 korun. Ve srovnání s předchozí generací si tedy zájemci u základních paměťových verzí výrazně připlatí.
Jako další přišla na řadu nová sluchátka AirPods 5. Sluchátka s otevřenou konstrukci přinášejí o 50 % efektivnější funkci potlačování okolního hluku ve srovnání s předchozí generací. Sluchátka budou v prodeji za 129 dolarů, v přepočtu tedy zhruba 2,7 tisíce korun bez daně. Nové provedení s ovladačem hlasitosti po vzoru AirPods Pro a pouzdrem s bezdrátovým nabíjením vyjde na 149 dolarů (v přepočtu 3,1 tisíce korun bez daně). Detailněji se sluchátkům budou věnovat kolegové na Technetu.
Další představeným produktem byla dvojice nových hodinek Watch 12 a Watch Ultra 4. Oproti předchozím generacím přinášejí vylepšené senzory zpřesňující měření. Například tep měří šedesátkrát rychleji než doposud. Nové jsou barvy: šedá, černá, světle zlatá a tmavá bronzová. Keramické provedení pak bude k dostání v bílé a modré verzi. Vylepšení se dočkalo i ochranné sklíčko, to je nově o 60 % odolnější než dosud. Ceny startují na 399 dolarech (v přepočtu 8,3 tisíce korun bez daně) za Watch Series 12 a 799 dolarech (v přepočtu 16,7 tisíce korun bez daně) za Watch Ultra 4.
Hlavní novinku si Apple nechal tradičně na konec. Je jí historicky první skládací iPhone. Zatímco se do poslední chvíle spekulovalo o tom, že by mohl nést pojmenování Ultra, tak v den premiéry se objevila informace naznačující finální použití názvu Duo. A skutečně, skládací iPhone nese toto označení.
V otevřeném stavu jde o vůbec nejtenčí iPhone všech dob. Rám je z titanu vyleštěného do vysokého lesku a kloub speciální konstrukce má eliminovat sklad. Vnitřní displej iPhonu Duo má úhlopříčku 7,6", vnější pak 5,4". S příchodem skládacího modelu se do iPhonů vrací kdysi používaná čtečka otisků prstů Touch ID (nově se nachází na boku přístroje). Dlouho očekávaná novinka přichází ve dvou barvách: bílé a tmavě modré.
Srdcem iPhonu Duo je stejně jako u iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max procesor A20 Pro. V těle jsou schovány dvě baterie, v každé polovině telefonu jedna. Foťák iPhonu Duo je dvojitý: hlavní s rozlišením 48 megapixelů, druhým je pak teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením.
Cena iPhonu Duo startuje na částce 1 999 dolarů. Česká cena základního modelu je 54 990 Kč, za 2TB provedení dá zájemce závratných 91 tisíc korun. Předobjednávky startují 16. září, v prodeji bude iPhone Duo 23. září.
Letos došlo na první koncepční změnu pro premiéru nových iPhonů. Termín v září patří nově vrcholným modelům, základní Apple představí na jaře příštího roku. Tedy v termínu, který zatím (dost nepravidelně) patřil premiéře levného modelu (letos to byl iPhone 17e). Od nové generace iPhonů se k němu tedy přidá základní iPhone 18 a zřejmě i druhá generace modelu Air.