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Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem

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  16:39
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Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka,...

Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší domácnosti. | foto: Apple

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HomeView rozpozná až šest lidí a poskytne personalizovaný zážitek pro každého z...
Zajímavou funkcí novinky od Applu je reakce na vzdálenost uživatele od...
Apple HomeView chce být ale především středobodem chytré domácnosti, který...
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Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší domácnosti.
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Témata: Apple

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Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem

Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka,...

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