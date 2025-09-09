Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Apple dnešní konferenci, která začala v sedm hodin večer středoevropského letního času, tituloval sloganem „awe dropping“ (úžasný). Společně s online přenosem jako obvykle souběžně probíhá akce pro vybrané účastníky i v centrále společnosti v kalifornském Cupertinu. My akci sledujeme online a nabízíme vám průběžné shrnutí toho, o čem se právě na konferenci mluví.
Nejočekávanější novinkou je další generace iPhonů, Apple ovšem tradičně začal představením jiného produktu ze svého portfolia. Letošním prvním představeným produktem je třetí generace sluchátek AirPods Pro. Oproti předchozí generaci přinášejí vylepšené aktivní potlačení okolního hluku. Podporují také funkci překladače Live Translate, která je založená na umělé inteligenci Applu. Přinášejí i novinku zejména pro sportovce: disponují zabudovaným senzorem srdeční aktivity. Novinkou je i certifikace IP57. Integrovaná baterie pak slibuje oproti předchozí generaci sluchátek AirPods Pro delší výdrž. AirPods Pro 3 budou stát 249 dolarů, v prodeji budou od třetího zářijového týdne.
Druhým představeným produktem jsou nové chytré hodinky Watch Series 11. Apple vyzdvihuje jejich vyšší odolnost, podle společnosti jde o dosud nejodolnější model. Navíc se i oproti předchozí generaci ztenčili. Co však bude pro uživatele asi důležitější, je fakt, že podporované varianty se nově umí připojit k 5G síti. Další novou funkcí je schopnost upozornit uživatele na potenciálně nebezpečné odchylky krevního tlaku, který umí nově sledovat. Vylepšené se dočkalo měření spánku, stejně tak baterie: Apple slibuje výdrž 24 hodin na jedno nabití.
Vzápětí Apple představil i další nové hodinky: dostupné Apple Watch SE 3 a odolný model Apple Watch Ultra 3. A cena těchto novinek? Apple Watch Series 11 se budou prodávat za cenu od 399 dolarů, model SE 3 za 249 dolarů a Watch Ultra 3 bude stát 799 dolarů. Na trh novinky dorazí rovněž následující týden.
Představení nejočekávanějších novinek, iPhonů 17, odstartoval Apple odhalením základního modelu. iPhone 17 nabídne větší, 6,3" displej, který obepínají tenčí rámečky. Nově základní iPhone disponuje dynamickou obnovovací frekvencí, která byla doposud vyhrazena pro špičkové modely s přídomkem Pro. Lepší bude i jeho čitelnost na přímém slunci, maximální jas si polepšil na 3 000 nitů. Základní paměť je nyní 256 GB. Na zádech si základní iPhone zachovává dvojici fotoaparátů, a to konkrétně opticky stabilizovaného 48Mpix senzoru se světelností f/1,6 a širokoúhlého snímače se světelností f/2,2. iPhone 17 nabídne pět barevných variant.
Jako největší novinka v nabídce nové série smartphonů iPhone 17 se jeví konec modelu Plus a příchod úplně nového modelu, který se zřejmě bude jmenovat Air. Plus byl zvětšenou verzí základního modelu po tři generace, nahradil naopak zmenšenou verzi základního iPhonu s označením mini. Takže malý ani velký základní iPhone se dlouhodobě v nabídce neudržel a místo nich přichází supertenký přístroj. Jméno Air zatím stoprocentní není, tloušťka by měla být okolo šesti milimetrů.
Jednou ze zákaznicky nejvděčnějších inovací mají být větší kapacity baterií pro většinu novinek. Jen tenký model „Air“ si bude muset vystačit s velmi dietním článkem, spekuluje se o kapacitě pouze 3 000 mAh. Ostatní modely mají mít kapacitu baterií mezigeneračně vyšší o 10 až přibližně 20 procent.
Především v posledních dnech před premiérou se začala řešit možnost, že evropské specifikace iPhonů 17 přijdou o slot na fyzickou SIM a budou potřebovat eSIM. K nějakým změnám v tomto směru určitě dojde, ale je možné, že bez fyzické SIM nakonec skončí jen nový model Air. Dodejme, že v USA už iPhony fyzický slot na SIM nemají delší dobu.
Nejméně jasno je okolo cen. Respektive, v případě těch českých se dá očekávat, že k velkým změnám nedojde. Alespoň současný kurz dolaru a koruny nahrává stagnaci cen, přestože ty americké se mohou mírně zvýšit. Třeba kvůli větší základní paměti. Otázkou je pouze cena nového modelu „Air“, která by mohla kopírovat ceny loňských verzí modelu Plus. Tedy od 27 000 korun.
Vedle nových iPhonů dojde pravděpodobně také na představení chytrých hodinek Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. I zde se očekávají změny v designu a výbavě, ale je otázkou, nakolik budou výrazné a zda nepůjde spíše jen o lehkou evoluci koncepce těchto zařízení. A kolegové z magazínu Technet budou pak vyhlížet nová sluchátka AirPods Pro 3 a druhou generaci chytrého reproduktoru HomePod mini.
Už dopředu můžeme tušit, co nastane ihned po konferenci, jelikož časový plán výrobce bývá každý rok stejný. Nejspíše tedy už v pátek 12. září začne firma přijímat objednávky a o týden později 19. září začne prodej a první telefony se dostanou k zákazníkům.