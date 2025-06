V pondělí 9. června společnost Apple odhalila velkou dávku novinek nejen ve svých operačních systémech. V 19:00 totiž začala úvodní prezentací jeho největší konference WWDC. Zájemci se mohli těšit na pravidelnou dávku vylepšení a nových funkcí pro všechny softwarové produkty Applu.

Všichni majitelé aktuálně podporovaných zařízení od společnosti Apple se v průběhu vývojářské konference WWDC dozvěděli, co čeká jejich systémy v následujících týdnech i měsících i roku.

Desing „tekuté sklo“ má být sjednocujícím prvkem napříč celým portfoliem Applu

Hlavní téma byla změna designu uživatelského rozhraní. Apple se u novinky soustředí na vzhled, který nazývá „tekuté sklo“, kde jsou ikony a nabídky částečně průhledné, což je podle vedení Applu možné díky výkonnějším vlastním čipům v zařízeních Applu ve srovnání s dobou před deseti lety. Novinka může někomu připomínat pokusy Microsoftu s jejich Windows Aero, což byl podobný nápad pro grafické uživatelské rozhraní, které představil v roce 2007 s Windows Vista.

Ovládací prvky se nově zobrazují v samostatné vrstvě nad aplikacemi a dokážou se seskupovat v případě potřeby. Lišty panelů se zase dynamicky zmenšují, aby se do popředí dostal obsah na obrazovce.

„Tento průsvitný materiál odráží a reflektuje své okolí a zároveň se dynamicky transformuje, aby pomohl více se zaměřit na obsah, poskytuje novou úroveň vitality napříč ovládacími prvky, navigací, ikonami aplikací, widgety a dalšími,“ vysvětluje firma.

Designéři Applu chtěli podle svých slov nový vzhled rozhraní přizpůsobit tomu, jak se chová sklo v reálném světě. Jeho barva je formována okolním obsahem a inteligentně se přizpůsobuje světlému a tmavému prostředí.

Firma navíc poskytuje vývojářům rozhraní API, které jim umožní využít nový design i v jejich aplikacích.

Práce na designu Applu „tekuté sklo“

Potvrdila se i další spekulace, že operační systémy Apple budou mít názvy podle let namísto pořadových čísel jednotlivých verzí. Tím se sjednotí konvence pojmenování, které se staly matoucími, protože hlavní operační systémy společnosti Apple pro telefony, hodinky a další zařízení odstartovaly v různých obdobích, což vedlo k roztříštěnosti různě očíslovaných operačních systémů pro různé produkty. Právě pro tyto OS je určen i design „tekutého skla“.

Apple od příštího roku sjednotí označování verzí svých operačních systémů.

Tablety se přibližují počítačům

Velkých změn se dočkal i operační systém pro tablety iPadOS. Vedle nového designu, sází především na systém práce s více okny, když umožňuje uživatelům plynule měnit velikost oken aplikací a zvládne otevřít ještě více oken najednou než v současné verzi.

Nový systém práce s otevřenými okny v iPadOS 26

Zároveň umožní rychle vidět všechna otevřená okna díky režimu Exposé rozprostřená u sebe. Systém také zvládne pomůže tato okna zorganizovat na více obrazovkách.

Aplikace Soubory je dovybavena funkcí Seznam, která dává uživatelům možnost prohlížet si informace o dokumentech i ve sbalovacích složkách. Přibyla také možnost nastavení výchozích aplikací pro otevírání konkrétních souborů nebo jejich typů. Lepší práci s PDF pak umožňuje aplikace Náhled.

Nově je k dispozici funkce Local Capture nahrávat přímo v iPadu probíhající videohovory nezávisle na samotné aplikaci.

Funkce Local Capture nahrává videohovory nezávisle na samotné aplikaci.

Nové procesory také umožní využívat multitasking a běh náročnějších aplikací na pozadí. Tyto se jim zobrazí v Živých aktivitách, jako všechny procesy, které aktuálně běží.

Tablety se tak díky těmto novinkám více přiblíží macOS pro počítače.

MacOS přichází s univerzálním vyhledáváním

Jedna z dalších spekulací, které se potvrdily, se týkaly názvu Tahoe pro nový operační systém pro počítače a notebooky.

Nový operační systém Applu pro počítače a notebooky nese označení Tahoe

Vedle příchodu nového designu uživatelského rozhraní nás u novinky zaujala nejvíce úprava funkce Spotlight. Uživatelé mohou ve Spotlight nove vyhledat všechny své aplikace, včetně těch, které mají ve svém iPhonu, díky funkci Zrcadlení iPhonu. Spotlight zároveň dokáže vyhledávat i dokumenty uložené v cloudových úložištích třetích stran. Apple také přidal novou funkci procházení, která umožní nahlédnout do všech aplikací, souborů nebo třeba do historie schránky.

Posílání e-mailu přes Spotlight v macOS 26

Přímo ze Spotlight lze přitom vykonávat některé úkony, jako je odesílání e-mailů, vytváření poznámek a mnoho dalších.

„Vyhledávání ve Spotlight se navíc neustále učí, jakým způsobem uživatel systém používá, a nabízí díky tomu personalizované návrhy akcí, jako je například odeslání zprávy kolegovi, se kterým uživatel často komunikuje. Kromě toho se vyhledávání ve Spotlight dočká také našeptávání, které uživatele rychle odkáže přesně na akci, kterou zrovna potřebuje,“ popisují schopnosti Spotlight na webu Apple.

S MacOS Tahoe také nabídne v aplikaci Poznámky možnost nahrát zvuk z konverzace v aplikaci Telefon a nechat si vygenerovat přepis. Tato nová aplikace Telefon v kombinaci s Kontinuitou umožňuje uživatelům přesměrovávat hovory z jejich iPhonu. Funkce Monitorování hovorů má automaticky reagovat na hovory z neznámých čísel a získávat informace o volajícím, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda hovor přijme, nebo ne.

O čem se spekulovalo před zahájením konference

Podle některých spekulací se letošní konference měla stát pódiem, na kterém se představí plány společnosti na další rok, kdy oslaví 20 let od uvedení svého ikonického telefonu iPhone.

Především se očekávalo oznámení změny názvosloví operačních systémů, které od příštího roku mají přijít o číslování související s generací daného OS a místo toho se budou řídit aktuálním rokem. Takže místo iOS a iPadOS 19 a macOS 16 tu budou mít systémy za názvem číslovku 26. Bude to tak mnohem přehlednější označení, které dá na první pohled najevo, zda má uživatel nainstalovanou aktuální verzi softwaru.

Na druhou stranu, například u macOS, kterým jsou vybaveny počítače a notebooky společnosti, asi bude i nadále převažovat nečíselné pojmenování. Aspoň to vyplývá z dalšího údajného úniku, podle kterého by se následující verze tohoto operačního systému měla jmenovat Tahoe, což je název jezera v západní části USA a také označení jednoho z modelů automobilky Chevrolet. Jen pro připomenutí, nynější název macOS je Sequoia.

Změna se by se měla týkat i nejnovějších produktů, jako je visionOS pro virtuální brýle Vision Pro, který je nyní ve verzi 2.

U visionOS se ještě chvilku zastavíme, právě vzhled tohoto systému se má stát základem designu rozhraní i na dalších OS. Interní označení této největší předělávky systému za více než deset má být Solarium a hovoří se o ní také jako o tekutém skle (liquid glass), jak vyplývá z posledních zpráv známého redaktora agentury Bloomberg Marka Gurmana.

Nové rozhraní má pracovat s průhledností, plovoucími ovládacími prvky a jemnějšími okraji. Obecně má vyvolávat pocit lesku a průhlednosti skleněného povrchu.

Vzhled systému VisionOS 2 by se mohl přenést i do dalších produktů Apple

U iOS by to mohlo znamenat přípravu na výroční iPhone, který by měl přinést kompletně přepracovaný design.

Od WWDC 2025 se ale očekává mnohem víc než jen oznámení změn názvů a designu. Jak jsme psali již dříve, letos se předpokládá ještě větší zapojení AI do ekosystému Applu a také nabídka dnes stále více prosazovaných AI agentů. Tedy systémů, na které může uživatel delegovat některé otravné úkoly. Zda přibudou i nové schopnosti Siri, není jisté.

U iPadOS se má tablet odpoutat od mobilního telefonu a přiblížit více schopnostem macOS.

Z hardwarových novinek se spekulovalo o tenkých chytrých brýlích a objevit se mohly počítače, notebooky, sluchátka, což jsou věci, které se na WWDC již dříve představily.