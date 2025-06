Každý rok dostávají majitelé moderních iPhonů velkou softwarovou aktualizaci systému iOS a ta letošní je pořádně veliká. Apple totiž udělal vše pro to, aby více propojil vzhled systémů napříč zařízeními jako je Mac, iPad, hodinky Watch i iPhone, takže majitelé smartphonů od Applu dostanou novou podobu systému, která bude ladit se všemi ostatními zařízeními. Takto velký designový krok udělal Apple naposledy s verzí iOS 7 v roce 2013.

Apple novému vzhledu říká Liquid Glass neboli tekuté sklo. Vyznačuje se především transparentními designovými prvky, kdy různá systémová menu, ikonky a lišty budou více splývat s tapetou či jinými prvky na pozadí. Inspirace plyne především z aktuálního vzhledu VisionOS (systém pro brýle Vision Pro), nyní tak budou vypadat všechny systémy od Applu.

iOS 26

Skleněný design bude platit na světlý i tmavý režim systému, ale vedle toho přibude ještě jeden nový, který všechny systémové ikonky zcela zprůhlední. To už je docela odvážný designový skok. Další novinkou po stránce designu pak bude možnost také nastavit si 3D tapetu na zamykací obrazovku.

A ano, jak už se tušilo dopředu, Apple sjednotí i číslování systémů tak, aby odpovídala následujícímu roku, podobně, jako se například číslují některé modely automobilů. To znamená, že příští verze mobilního systému iOS nebude verze 19 (aktuální je 18), ale rovnou 26. Stejně tak se tedy dočkáme watchOS 26 (aktuální je 12), visionOS 26 (aktuální je 2) nebo třeba iPadOS 26 (aktuální je 18). Změna se podle všeho bude týkat i velkého počítačového systému macOS (aktuální verze je 15).

Nový design se dotkne celé řady aplikací, jako je třeba Fotoaparát, Galerie ale také třeba i propojeného vzhledu v CarPlay. Ten se mimochodem nově naučí používat i widgety a kontextové nástroje aktuálních aktivit.

Pár novinek se dočkáme i po stránce vylepšení funkcí umělé inteligence. V první řadě přibude podpora několika nových světových jazyků, čeština mezi nimi bohužel stále není. Apple Intelligence se navíc více otevře i vývojářům aplikací, aby mohli její prvky lépe zakomponovat do svých služeb.

Apple rovněž ukázal i novou funkci nazvanou jako Visual Intelligence. iPhony už nyní dovedly rozpoznat objekty vyfocené fotoaparátem, nyní se však iPhone naučí číst obsah i přímo z displeje. Stačí jen udělat snímek obrazovky a následně vybrat funkci Visual Intelligence, která pochopí kontext toho, co chcete vyhledávat a následně vám nabídne relevantní výsledek, ať už je to zboží, objekt, nebo třeba důležité datum do kalendáře. Něco takového znají uživatelé Androidů v podobě funkce Circle to Search.

Hodně změn se dočkáme u aplikací na telefonování a textové zprávy. iPhony se nově naučí samy zvedat telefonáty z neznámého čísla s podezřením na nevyžádaný hovor. Na ten vás nejprve ani nebudou upozorňovat a teprve až podle toho, jak se volající představí, vám začne vyzvánět a současně nabídne popis toho, co po vás volající chce. Vypadá to jako velice zajímavá funkce, ale máme pochybnosti ohledně toho, zda bude fungovat i v češtině.

Stejně tak užitečná může být i další novinka, která se týká situace, že čekáte na spojení například na lince technické podpory. Aplikace telefonu vám sama nabídne, že pohlídá, až se dostanete na řadu a nechá vás telefon dále používat. Jakmile protistrana spojí hovor, upozorní vás na to.

Obou aplikací, jak té pro telefonáty, tak zprávy iMessage se rovněž týká změna vzhledu, u textovek navíc budete nově moci měnit i tapety na pozadí konverzací. Ve skupinových konverzacích zase přibude možnost uspořádat anketu nebo přijímat platby přes Apple Pay. A generování smajlíků pomocí umělé inteligence teď půjde i podle fotografické předlohy, takže si půjde vyrobit smajlíky, které vypadají třeba jako vy.

Poslední užitečnou novinkou je funkce živého překladu. Ta bude fungovat jak v telefonátech a videohovorech, tak při psaní textovek. A to dokonce v případě, že druhá strana nemá iPhone. Během hovorů bude k dispozici AI tlumočník, při psaní zpráv zase bude vidět text ve dvou zvolených jazycích.

WatchOS 26 Několika novinek se dočká i systém WatchOS, jehož se týkají rovněž i dvě nejdůležitější novinky: změna designu na transparentní systémové prvky a změna číslování. Z verze 12 poskočíme rovnou na 26. WatchOS 26 Hlavní novinku bude funkce Workout Buddy, což bude virtuální trenér, který vás bude pomocí hlasových pokynů informovat o tom, jak vám jde cvičení. Hodinky se zlepší v chápání toho, co je pro vás aktuálně důležité a podle toho seřadí chytré karty v nabídce systému hodinek. Navíc se také naučí i vnímat míru okolního hluku a podle toho přizpůsobí hlasitost notifikací. Nově hodinky rozpoznají i nové pohybové gesto rychlého otočení zápěstí, které umí třeba schovat aktuální notifikaci, odmítnout příchozí hovor nebo třeba zastavit zvonění budíku. A nakonec se také nový systém naučí lépe chápat příchozí textovky a podle toho nabídnout lepší rychlé odpovědi na displeji hodinek.

Pár dalších změn se týká například živého překladu textu přehrávané písničky, vylepšení funkcionality Apple Map nebo třeba možnost si virtuální klíč k vašemu automobilu přidat i do peněženky v iPhonu. Pár nových funkcí se naučí i Apple Pay (např. využívání věrnostních bodů) ale opět se zdá, že tato funkce nebude podporována všude po světě.

Apple ještě zmínil novinku pro hráče her, kterou je zcela nová aplikace sloužící jako herní centrum. Budou zde nejenom personalizovaná doporučení ohledně toho, co byste si měli zahrát příště, ale také společenský prvek, kdy se půjde s přáteli předhánět na interaktivních žebříčcích ve sbírání bodů či jiných cílech ve vybraných hrách. Samozřejmostí je i podpora ovládání aplikace pomocí propojeného gamepadu.

iOS 26 lze ode dneška testovat v rámci programu Apple Developer Program. Veřejná betaverze bude k dispozici během příštího měsíce v rámci programu Apple Beta Software Program.

Nová verze systému do iPhonů dorazí během podzimu a bude se týkat modelů iPhone 11 a novějších. To znamená, že ze hry vypadnou modely iPhone Xr, Xs a Xs Max, pro které byla dostupná ještě aktuální verze iOS 18. Funkce Apple Intelligence jsou dostupné na všech modelech iPhone 16, iPhonu 15 Pro, iPhonu 15 Pro Max, iPadu mini (A17 Pro) a modelech iPad a Mac s M1 a novějších s nastaveným podporovaným jazykem (čeština není podporována).