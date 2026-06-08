Apple na největší akci roku představil novinky v operačních systémech a AI

Začátek konference, na níž Apple představuje především softwarové novinky, firma tradičně stanovila na 19:00 SELČ. Letošní konference měla trochu emocionálnější nádech, protože na pódium naposledy vstoupil šéf společnosti Tim Cook, kterého v září nahradí John Ternus, který má ve firmě na starosti vývoj hardwaru.
To ale nic nezmění na tom, že jsme se dozvěděli, kam společnost hodlá posunout své operační systémy a především to, co plánuje v oblasti generativní umělé inteligence, kde společnost podle řady analytiků potřebovala zabrat.
Firma se v první části prezentace soustředila především na představení menších změn v operačních systémech a na zdůraznění zabezpečení dat samotného uživatele, ale třeba i bezpečnějšího prostředí pro děti.
Nový MacOS 27 dostal označení Golden Gate a vedle řady nových funkcí, jak třeba některých změn v Liquid Glass, kde aplikace mají v horní části jednotný panel nástrojů a postranní panel se nyní rozšiřuje na okraj okna, by měl doznat i výrazného vylepšení výkonu.
Došlo také na očekávané propojení Apple Inteligence s AI od Googlu. I zde firma slibuje, že data zůstávají v zařízení nebo vyhrazeném prostoru na serveru.
Novou AI podporu dostala také Siri. Ta nyní dostává označení Siri AI.
„Siri AI pomáhá uživatelům najít přesně to, co právě potřebují – od odpovědí na dotazy z internetu prakticky na jakékoli téma až po vyhledávání relevantních informací v osobních zprávách, e-mailech, fotkách a dalších zdrojích,“ vysvětluje Apple.
Siri AI využívá speciální aplikaci, díky níž mohou uživatelé procházet konverzace napříč všemi svými zařízeními. Praktické je také vylepšená funkce vizuální inteligence a integrované nástroje pro psaní.
Na zařízeních iPad a Mac je umělá inteligence Siri integrována do vyhledávače Spotlight. Je také integrována do kontextových nabídek v celém systému, což uživatelům umožňuje kliknout s podrženou klávesou Control a zeptat se na obrázky, soubory nebo text na obrazovce. Na zařízení Apple Vision Pro využívá umělá inteligence Siri prostorové výpočetní technologie s 3D vizualizací, kterou si uživatelé mohou umístit kamkoli ve svém prostoru, a Siri mohou vyvolat pouhým pohledem na ni a začátkem řeči.
Zajímavá byla prezentace schopností AI v prohlížeči Safari. AI zde umí například srovnat mnoho otevřených tabů do tématických celků, nebo třeba pohlídat, zda se na otevřené stránce něco nezměnilo a pak vás upozorní.
O čem se spekulovalo před zahájením
Některé spekulace hovořili o uvedení nové verze nějakého zařízení se znakem nakousnutého jablka. Překvapením by například bylo uvedení nějaké verze chytrých brýlí, které už představili nebo prodávají někteří z jeho velkých konkurentů. Případně příchod nějakého zcela nového produktu, který by třeba konkuroval nově představenému projektu Solara od Microsoftu.
A co říkají spekulace různých serverů a odborníků? Hlavní téma se točí kolem asistentky Siri a většího propojení ekosystému Apple s umělou inteligencí. Firma v tomto ohledu spolupracuje se společností Google, protože vlastní velký jazykový model takového formátu nemá.
Prakticky jisté je, že měly být představeny nové funkce pro operační systémy, které dostanou koncovku 27. Loni totiž Apple oznámil přejmenování svých systémů, aby číslování odpovídalo koncovce následujícího roku.
Nyní by se mohly první veřejné testovací verze těchto systémů dostat k vývojářům. Hotové systémy by pak mohli uživatelé získat později v tomto roce. Dozvíme se také, zda MacOS 27 bude podporovat starší zařízení s čipy Intel, nebo už bude spustitelný jen na systémech s Apple Silicon.
Očekávaly se podrobnosti o propojení AI modelu Gemini od Googlu s asistentkou Applu Siri. Patrně si při prezentaci projdeme podobným kolečkem prezentací, jako nedávno na vývojářské konferenci Googlu, kde firma prezentovala nové schopnosti Gemini a AI agentů.
S tím souvisí i vylepšení samotné Apple Inteligence. Podle serveru Macworld by vylepšení umělé inteligence mohly doznat aplikace Fotky, Vyhledávání, Fotoaparát. V rámci operačního systému by pak mohly přibýt chytřejší nástroje pro úpravy, kontextové doplňování a pokročilejší možnost ovládání aplikací.