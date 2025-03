Proč se slaví apríl?

Teorií o vzniku apríla je řada a jedna dokonce spojuje 1. duben s narozením Jidáše, kvůli němuž se nemá tento den nikomu a ničemu věřit. Nejčastěji je však zmiňován konec zimy, kdy se lidé potřebovali trochu pobavit a povzbudit. K nám přišel apríl zhruba v 17. století z Francie, kde si lidé věšeli na záda papírovou rybu. Dodnes se proto ve Francii říká 1. dubnu „poisson d’avril“ (dubnová ryba). Klidně to můžete zkusit i dnes, ale těžko říct, zda by to ještě někoho pobavilo. Po několika stoletích jsou totiž aprílové vtipy mnohem propracovanější.

Jaký je rozdíl mezi aprílem a kanadskými žerty?

Aprílové vtipy mají podobu vymyšlených zpráv nebo nahraných situací. U drobných zlomyslností, které lidi uvádějí do rozpaků, se pak jedná o tak zavané kanadské žertíky (v angličtině practical jokes), či pranky. Proč jim říkáme „kanadské“? Nejspíš proto, že drsné vtípky patřily k oblíbeným zábavám mezi českými trampy, pro které byla Kanada ideálem drsné země. V současnosti se představivosti meze nekladou a aprílové a kanadské žerty se svobodně prolínají.

Jak napálit kolegy v kanceláři?

1. Smyšlená zpráva

Aprílové hoaxy nikdy nevyjdou z módy a jejich oblibu podporuje i to, že vtipálky nic nestojí. Čím více lidí do ní zapojíte, tím věrohodněji zapůsobí. Když nebude působit příliš absurdně, je možné, že její odhalení chvíli potrvá. Obvykle je to jako házet žabky do vody a sledovat, jak velké kolo udělají. Oblíbená jsou oznámení svateb a těhotenství, ale klidně povolte uzdu i pracovní tematice. Můžete zkusit vypustit zprávu, že se ruší pauza na oběd, a uvidíte, co se bude dít. Všeho s mírou a každý se nakonec zasměje.

Výmysly a inscenované situace však mají jednu hranici a tou je všechno, co by mohlo způsobit nezvladatelnou paniku a následně být stíháno jako šíření poplašné zprávy. Tedy požár a další přírodní katastrofy, výbuch nebo střelba, otrava jídlem a podobně.

2. Přesunutá porada

Pokud máte dost odvahy, můžete kolegům napsat, že se odpolední porada přesouvá na dopoledne nebo do jiné místnosti. V tomto případě je ale vždy lepší se k pravdě brzy přiznat, abyste nemarnili jejich čas.

3. Obrácené pracovní místo

Málo co je jednodušší než kolegům, kteří přicházejí do práce poslední, trochu změnit organizaci pracovního stolu. Jde to, aniž byste zasahovali do osobních věcí. Stačí přesunout telefon, lampičku či pořadač na druhou stranu. Pokud máte v práci podobně smýšlející druhy, můžete celý stůl obrátit nebo přenést úplně jinam.

4. Prázdná zásilka

Vtípek starý jako lidstvo samo a úspěch bude mít zaručený, ať už do ní dáte cokoli. Vděčný je samozřejmě princip matrjošky, kdy v sobě velká krabice skrývá řadu dalších.

5. Falešná pokuta

Víte, že dětské pokutové bloky jsou mnohdy velmi podobné těm skutečným? Zvlášť kolegy, kteří nemají s placením pokut velké zkušenosti, můžete jednoduše zmást, když jim takovou falešnou pokutu dáte za stěrač auta. Raději však na druhou stranu něco napište, aby pochopili, že jde o vtip dříve, než se vydají na příslušný útvar obce nebo městské části.

6. Nefunkční myš

Jistě víte, že optické myši snímají podklad pomoci LED diody ve spodní části. Pokud jí přelepíte vtipným vzkazem, myš nebude fungovat.

7. Inscenovaný telefonát

Přemluvte svého známého, aby kolegovi zavolal a vydával se za známou osobnost, ředitele firmy, příslušníka policie.

Opět jedna dobrá rada: do fingování únosu dítěte nebo telefonátu jeho třídní učitelky se raději nepouštějte, abyste si na konci měsíce neodnesli důtku na svém osobním ohodnocení.

8. Rezavá voda

Pokud namažete vodovodní kohoutek mírně naředěným potravinářským barvivem, poteče z něj barevná voda, například hnědá. A co teprve, když kolegové uvidí téct vodu mírně načervenalou připomínající krev.

9. Zalepené dveře

Ať už zvolíte potravinovou folii, nebo si dáte práci a zkusíte to samé s izolepou, zaručeně se najde někdo, kdo se z nepozornosti chytí do vaší pavoučí sítě.

10. Sůl místo cukru

Když vyměníte náplň cukřenky za sůl, kolegové vám asi nepoděkují. Ale možná je tento prank odnaučí sladit a jednou ho ocení v plné míře.

Pozor! Dopředu si dobře rozmyslete, koho zasvětíte do příprav a koho chcete napálit. Kolegové nemusí být nutně kamarádi a všichni jistě nesdílí stejný smysl pro humor. Některé žerty mohou mít i právní následky. Rozhodně se nezkoušejte nikomu nabourat do mobilu, počítače nebo e-mailu. Každá legrace má svou mez a tou je osobní i pracovní soukromí.