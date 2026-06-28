Bylo to jako ukřižování, říká Armie Hammer o svém pádu v Hollywoodu

  17:17aktualizováno  17:17
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Herec Armie Hammer

Herec Armie Hammer | foto: Profimedia.cz

Timothée Chalamet a Armie Hammer (2018)
Timothée Chalamet a Armie Hammer (2017)
Timothée Chalamet a Armie Hammer ve filmu Dej mi své jméno
Timothée Chalamet a Armie Hammer (2017)
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Armie Hammer (39) se v rozhovoru pro magazín Hollywood Reporter vrátil k událostem, jež v roce 2021 zásadně ovlivnily jeho kariéru. Hvězda filmu Dej mi své jméno přirovnala tehdejší skandál k ukřižování. Podle svých slov dodnes cítí díry po hřebech na rukou.

Hammer čelil obvinění ze sexuálního napadení ze strany bývalé partnerky. Veřejnost zároveň řešila uniklé textové zprávy, které podle článku obsahovaly sexuální fantazie včetně odkazů na znásilnění, fyzické a psychické násilí či kanibalismus. Zprávy zveřejnila jeho bývalá přítelkyně Efrosina Angelovová.

V dubnu 2023 úřad okresního státního zástupce v Los Angeles potvrdil, že případ vyšetřoval. Nakonec však podle státního zástupce nebyl dostatek důkazů k obvinění Hammera z jakéhokoli protiprávního jednání.

Armie Hammer (Park City, 23. ledna 2017)

Herec v rozhovoru zavzpomínal na reakci svého otce Michaela Hammera. „Byl zuřivý. Říkal: Zavolám tomu člověku, udělám tohle, musíme zajistit, aby věděli toto. Opravdu chtěl přejít do útoku. Řekl jsem: Podívej, já už jsem na kříži. Hřeby mám zatlučené v rukou. Z toho kříže neslezu, ať uděláme cokoli. A čím víc budu bojovat, tím déle na něm budu viset,“ vzpomíná.

Hammer vysvětlil, že se s celou situací dokázal vyrovnat až ve chvíli, kdy ji přijal. „Tomu, čemu se bráníte, přetrvává. To, co přijmete, se promění. Tyto problémy jsem si způsobil sám. Nestalo se mi to náhodou. Neudělal jsem to, z čeho mě lidé obviňují,“ dodal.

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