O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl

Iveta Bartošová zemřela 29. dubna 2014 v Praze Uhříněvsi. Bylo jí 48 let. Zprávu o její smrti tehdy potvrdil její manžel Josef Rychtář. Artur se nyní k tragickému okamžiku vrátil v rozhovoru pro Blesk. Popsal, že nejprve vůbec nevěřil tomu, co viděl na sociálních sítích. V té době se totiž na internetu podle jeho slov velmi často objevovaly falešné zprávy o úmrtí známých osobností.
„Celý ten moment byl pro mě poměrně složitý. Dozvěděl jsem se to ve škole během vyučování. Když jsem to uviděl na Facebooku, říkal jsem si, že je to zase nějaká fáma. Nedalo mi to ale, poprosil jsem učitelku a šel si zavolat. Volal jsem nejprve Josefu Rychtářovi, ten mi to nezvedl. Pak jsem volal známému fotografovi, který byl vždy u všeho. Řekl mi – nechci být tím, kdo ti to řekne – a položil to. V ten moment mi to bylo jasné. Byl to obrovský šok,“ zavzpomínal pro Blesk.
Artur Štaidl se narodil 11. října 1996. Je jediným synem Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla, který s populární zpěvačkou žil třináct let. Štaidl byl významný hudebník, skladatel a textař, dlouhá léta spolupracoval například s Karlem Gottem. Proslavil se mimo jiné hity jako Kávu si osladím nebo Trezor.
Vztah rodičů skončil, když byly Arturovi čtyři roky. Podle jeho vlastních slov z aktuálního rozhovoru následně žil s matkou a otce vídal především jednou za čtrnáct dní o víkendu. Jednou ročně spolu také vyráželi na dovolenou. K otci se Artur později přestěhoval natrvalo. Bylo mu tehdy patnáct. Ladislav Štaidl zemřel 31. ledna 2021 ve věku 75 let, podlehl komplikacím spojeným s onemocněním covid-19. Artur tak během sedmi let přišel o oba rodiče.
Iveta Bartošová měla během života několik vážných vztahů. Její první velkou láskou byl zpěvák Petr Sepéši, který tragicky zahynul při železniční nehodě v roce 1985. Později žila s Ladislavem Štaidlem, s nímž měla právě Artura. Následovaly mimo jiné vztahy se Zdeňkem Podhůrským a veterinářem Romanem Hankem. Za Jiřího Pomeje se provdala v roce 2008, později se jejím druhým manželem stal Josef Rychtář. V posledních letech jejího života se po jejím boku objevovali také Domenico Martucci a Zdeněk Macura.
Artur přitom na některé z mužů vzpomíná překvapivě pozitivně. „Velmi dobré vzpomínky mám třeba na veterináře Romana Hankeho. Neměl jsem problém ani s Jirkou Pomejem nebo se Zdeňkem Podhůrským.“
A co její poslední partneři, jako Domenico Martucci, Zdeněk Macura nebo Josef Rychtář? „Na všechny mám svůj názor. S Domenikem jsem problém neměl, jezdili jsme do Itálie, kterou mám rád, to bylo vcelku příjemné. Se Zdeňkem Macurou jsem se osobně vlastně ani nesetkal, takže si názor mohu dělat jen z médií,“ popisuje pro Blesk.
„Josef Rychtář je kapitola sama pro sebe. Mám podezření o tom, co se tam dělo. V té době už jsem s nimi moc nebyl, ale vnímám, že mámin psychický stav se postupně zhoršoval. Tím bych to asi uzavřel,“ popsal Artur pro Blesk s tím, že s žádným z uvedených mužů není v kontaktu a ani to neplánuje.
Poslední roky Bartošové byly poznamenány psychickými problémy, alkoholem a velkým zájmem médií. Její soukromí se stalo jedním z nejčastěji sledovaných příběhů českého bulváru.
Artur dnes na období před matčinou smrtí nahlíží s odstupem. Je přesvědčený, že jí podle jeho názoru mohlo být pomoženo, zároveň ale nechce celý příběh redukovat na hledání jediného viníka. „Nic nikomu za vinu neklade. „To bych musel mít dlouhý seznam. Zároveň si myslím, že držet v sobě zášť je zbytečné. Jediný, koho to ničí, jsem já sám. Těm lidem je to nakonec stejně jedno.“
Přestože Artur o minulosti příliš často nemluví, na Ivetu nezapomíná. V roce 2024 se objevil v pořadu Tobogan Českého rozhlasu, kde na svou maminku vzpomínal deset let po její smrti. Už dříve také prozradil, že si čas od času v autě pouští její písničky. Zároveň se snaží žít vlastním životem a podle svých současných slov se soustředí především na přítomnost.