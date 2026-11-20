Stačí jedna atomová nálož o síle jedné kilotuny TNT. Po jejím odpálení 500 kilometrů nad jižním Atlantikem by zmlklo 98 procent všech dnešních satelitů. Takový je hlavní závěr článku skupiny vědců vedené Zacharym Petersenem z Wisconsinské univerzity v Madisonu. Výzkumníci modelovali následky výbuchu na počítači.
Většina lidí by nejspíš čekala, že družice nejvíc ze všeho ohrožuje mocný záblesk elektromagnetického záření krátce po samotné explozi bomby. Satelity momentálně skryté za tělesem Země by tak mohly přežít. Podle vědců je však daleko horší jiná věc.
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Po atomovém výbuchu na oběžné dráze by se uvolnilo i množství elektronů. Zůstaly by na dlouhou dobu uvězněné v magnetickém poli Země. Během týdne by usmažily prakticky veškerou elektroniku.
Mnoho dnešních satelitů má vlastní pohon. Mohou to být různé druhy raketových nebo iontových motorů. Používají se ke korekcím vlastní dráhy. Pokud by značná část začala kvůli vyřazení svých řídicích počítačů bezvládně driftovat, hrozí srážky.
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Mléčná dráha je součástí větší struktury o objemu 244 000 000 000 000 000 000 000 000 krychlových světelných let
Způsobily by uvolňování kosmického smetí. To se pak bude srážet s dalšími satelity. Vzniknou další úlomky. Odpadků na oběžné dráze pak bude přibývat exponenciálně.
Popsanému scénáři říkají vědci Kesslerův syndrom. Je to podle průkopníka výzkumu kosmického smetí, Američana Donalda J. Kesslera. S kolegou Burtonem G. Cour-Palais předpověděl jev už v roce 1978.
Kesslerův syndrom a elektrony uvězněné v magnetických siločarách by zpomalily nápravu. Obnova satelitní infrastruktury na dnešní úroveň by zabrala roky. Jednokilotunová nálož je přitom poměrně slabá. Hirošimská bomba měla 15 kilotun. Dnešní atomové hlavice jsou daleko ničivější.
Jaderné zbraně ve vesmíru zakazuje Kosmická smlouva z roku 1967. Před dvěma lety hlasovala Rada bezpečnosti o jejím novém potvrzení. Jedna signatářská země se však k rezoluci odmítla připojit. Uplatnila právo veta. Malá nápověda: jméno onoho státu začíná písmenem R.