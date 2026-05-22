Fyzický i digitální dozor, maximální úroveň zabezpečení čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Brána, kterou lze otevřít pouze při zadání biometrických údajů. A každé tři hodiny průchod hlídky, která vše na místě osobně kontroluje. To když se nespokojíte s online přenosem kamery zacílené přímo na stání vašeho čtyřkolového miláčka.
Takovými opatřeními francouzská společnost Sumer Vault garantovala, že luxusní vozy odstavené na jejich pařížském parkovišti v podzemních garážích v ulici Rue Ingénieur Robert Keller nikdy nedojdou úhony. A právě proto tohle privátní a ultrazabezpečené parkování nebylo laciné.
I klasické dlouhodobé odstavení vozu, bez nějakého VIP balíčku s ochrannými kryty a concierge službami, tu přišlo v průměru na 1 500 eur měsíčně. A platilo se na celý rok předem.
Jenže to zjevně nestačilo.
Ze soboty na neděli 17. května tu došlo k automobilové loupeži, která nemá ve světě obdoby. Loupeži, které se přibližují jen scénáře nekonečné akční franšízy Rychle a zběsile. Zatím neznámí pachatelé si sem, do srdce 15. pařížského obvodu, v noci přijeli jako na nákup. Aby odtud v průběhu několika málo minut vyvezli sedmnáct luxusních vozů a zmizeli s nimi ve tmě.
Mezi vozy ukradenými z vysoce zabezpečeného parkoviště byly prémiové modely SUV BMW, nejméně jeden Aston Martin a Lamborghini, Porsche a Maserati. A taky sběratelská verze, limitovaná edice Ferrari 458. Jehož cena se prý pohybuje těsně pod hranicí jednoho milionu liber.
Jeho majitel, jehož jméno nebylo zveřejněno, pro deník Parisien uvedl, že byly odcizeny skutečně „výjimečné vozy“. A přestože jeho automobil byl řádně pojištěný, má velké obavy z toho, jak a jestli bude škoda kompenzována. Nebo zda ještě někdy svůj vůz uvidí.
Úplně jisté to není, protože formát celé loupeže se jeví být podobně precizní jako při krádežích uměleckých děl. Tedy jako vysoce organizovaná práce na zakázku, určená předem pro soukromé sběratele. Dalo by se čekat, že auta byla okamžitě převezena přes hranice, nebo spíš na kontejnerovou loď.
Zloději totiž přesně věděli, jaké typy vozidel se na parkovišti nacházejí a kde je v garážích mají hledat. Šli takříkajíc na jistotu a velmi suverénně si také počínali uvnitř. Podle novinářů z deníku Le Figaro vstoupili do objektu násilím přes pěší přístup. Následně získali klíče od vozidel, které měly být uložené v zabezpečených schránkách. Věděli, jaké metody použít.
Aktivitu zlodějů zaznamenal i náhodný svědek, který se v noci ocitl před parkovištěm. Viděl jak „tým“ klidně přijíždí na místo, a pak jeho členové zase odjíždějí za volanty luxusních vozů. Dva vyjeli ven na motocyklech. Nevypadalo to určitě jako loupež, spíš jako velké stěhování.
Nejen mezi novináři a automobilovými nadšenci tahle loupež vyvolává otázky. Například, co vlastně lupiči plánovali s těmito vozy dělat? Pokud jde o běžnější prémiové modely, mohou být auta snadno rozebrána na náhradní díly nebo převezena do jiných zemí. Ale u velmi vzácných, nápadných sběratelských variant, jejichž jednotlivé díly a součástky bývají ve výrobních databázích dohledatelné, jen tak ze světa zmizet nemohou.
Francouzská policie není beze stop.
Už krátce po nahlášení loupeže mělo v centru města dojít k automobilové honičce, a v pondělí bylo podle tiskového prohlášení předvedeno k výslechu dvanáct podezřelých. Ti podle francouzských zákonů týkajících se organizovaného zločinu mohli být zadržováni až do středy. Nejméně jedno z ukradených vozidel se podařilo najít díky zabudovanému systému geolokace, který bývá u podobných luxusních automobilů běžnou výbavou.
Smyčka kolem pachatelů automobilové loupeže století se tedy stahuje, ale otázky zůstávají.