Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Francouzské studie daly šmrnc pařížskému autosalonu. Vynesly legendy minulosti

  11:53aktualizováno  12:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nejen Renault E-Space, ale i kreace od dalších francouzských značek daly pařížskému autosalonu tu správnou příchuť. Lahůdky v podobě konceptů Alpine A310 Vision, DS F3ver, Peugeot E-T16, Peugeot RCZ Vision a Renault 8 Gordini pomohly rozředit jednotvárnou čínskou automobilovou kuchyni.

Pařížský autosalon opět dokázal, že francouzský design má neskutečný šmrnc. Domácí značky se skutečně vytáhly. Alpine A310 Vision přijíždí s dravým křídlem a ostře řezanými rysy, ze kterých nadšencům taje srdce. Mnozí by kvůli němu prodali ledvinu. DS F3ver sází na avantgardní luxus z jiné planety. Zahanbit se nenechal ani Peugeot. S konceptem E-T16 vzdává neskutečně sexy poctu rallyeové ikoně 205 Turbo 16. A doplňuje ho křivkami nabitý Peugeot RCZ Vision.

A třešnička na závěr? Renault R8 Gordini Concept! Modrá raketa s ikonickými bílými pruhy přiváží zpět ryzí francouzský temperament, ze kterého vám okamžitě naskočí husí kůže. Francouzi zkrátka do autosalonu nasypali tolik emocí, že sálají i přes obrazovku počítače či displej mobilu. Podívejte se na velkou fotogalerii.

Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
90 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.