Manžel o milence tvrdil, že je to jeho dcera, šokovala zpěvačka Bára Basiková

Časosběrný dokument Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové odhaluje nejen profesní úspěchy známé zpěvačky, ale také složité okamžiky jejího soukromého života. Jedním z nejsilnějších momentů je vzpomínka na druhé manželství s architektem Jaromírem Pizingerem.
Basiková v dokumentu přiznává, že tehdy uvěřila vysvětlení svého manžela, který jí tvrdil, že mladá žena, s níž se stýká, je jeho dcera z předchozího vztahu. Dlouho neměla důvod o jeho slovech pochybovat. Později však vyšlo najevo, že nešlo o příbuznou, ale o jeho milenku. Zjištění pro ni znamenalo obrovský šok a definitivně podlomilo důvěru v jejich vztah.
V rozhovoru pro Reflex prozradila zpěvačka detaily. „Ona žila v Rakousku a občas sem za ním přijela. Byla to dcera jeho bývalé partnerky, s níž měl od patnácti let vztah. Dvacetkrát denně mu telefonovala, hodinové telefonáty. Vždycky když přijela za ním do Prahy, tak jsme se nesměly vídat nebo jsem se musela s dětmi odstěhovat z jeho bytu, abychom se nesetkaly. Znala jsem ji z fotografií,“ popisuje Basiková.
„Jednou přijela, bylo to tři měsíce po naší svatbě. Já věděla, že je v Praze a že jsou spolu někde na hotelu. Já jdu takhle po Praze po Příkopech a najednou ona jde proti mně. Jako dítě jsem chodila na jazykovou školu a mám státnice z němčiny. Sice ji nepoužívám a nemluvím, ale v tu chvíli ten mozek začal šrotovat a já jsem mluvila německy jako rodilý mluvčí. Takže jsem ji oslovila a řekla jsem jí, proč nejde k nám, že máme veliký byt a že může bydlet u nás. A ona vůbec nechápala, kdo jsem,“ vzpomíná zpěvačka.
„Řekla jsem jí, že jsem jeho žena, byla úplně v šoku. Řekla jsem, že jsme se vzali, že mám dvě děti a tak dále. A ona mi řekla, že je jeho přítelkyně a že jí slíbil, že spolu budou v Praze žít, a že to mají v plánu a já jsem tam v tom příběhu nebyla. A tak jsme seděly v kavárně a bavily jsme se, obě jsme strašně brečely a já jsem sundala snubní prstýnek a ještě jsem jí ho ukazovala, protože uvnitř bylo datum svatby a jméno. Bylo mi z toho všeho tak strašně zle a hlavně jí mi bylo líto. Já jsem mu to odpustila a vydržela jsem s ním ještě dalších osm let,“ dodává.
I druhé manželství nakonec skončilo rozvodem. Sama Basiková v dokumentu otevřeně přiznává, že zpětně vnímá některé životní situace jinak než tehdy a že bolestné zkušenosti ji výrazně formovaly. Vedle nevěry se snímek věnuje také jejím bojům s depresemi, nízkým sebevědomím, třem rozvodům i hledání životní rovnováhy.
Nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové nabízí mimořádně otevřený pohled na zpěvaččinu kariéru i soukromí. Režisérka přiznala, že mezi ní a Basikovou se během let vytvořilo silné přátelství, díky němuž před kamerou zazněla i velmi intimní témata.
Bára Basiková patří k nejvýraznějším českým zpěvačkám. Proslavila se působením ve skupinách Precedens a Stromboli i řadou muzikálových rolí. Je trojnásobnou maminkou a během života prošla třemi manželstvími, která skončila rozvodem.