Stav moderátorky Tlučhořové se zhoršil. Nechce ani mluvit, prozradila kamarádka

Moderátorka rádia Kiss a matka tříletých dvojčat Barbora Tlučhořová (37) bojuje od roku 2019 s rakovinou. Prodělala tři operace mozku, přišla o zrak a většinu času tráví na lůžku. Pečuje o ni její matka. Přátelé a veřejnost se skládají na finanční prostředky na péči a pro její syny.

Bára Tlučhořová | foto: Facebook / Radio Kiss Fnpage

Poprvé byla Tlučhořové diagnostikována rakovina v roce 2019. Po operaci, roční léčbě chemoterapií a biologické léčbě se zdálo, že je vše na dobré cestě. Tlučhořová se v dubnu 2022 dokonce stala matkou dvojčat.

Štěstí bohužel netrvalo dlouho. Když bylo synům pět měsíců, rakovina se vrátila. Tlučhořová podstoupila druhou operaci a léčbu. Tentokrát bez úspěchu. V roce 2023 následovala třetí operace, ale ani ta nepřinesla zlepšení. Od té doby moderátorka nepodstupuje žádnou léčbu.

„Barunka potřebuje péči 24 hodin denně, bohužel z důvodu nádoru a všech okolností přišla o zrak. Prostě je to špatné,“ oznámila v září její matka s tím, že do rádia se už nevrátí.

Od té doby se její stav ještě zhoršil. „Baruška se sama neposadí ani nepostaví a má velké potíže s jídlem a pitím. O její péči se 24 hodin denně stará maminka Blanka, která kvůli tomu nemůže pracovat. Na nájem se skládají Barušky bývalí kolegové z Rádia Kiss, kde pracovala jako moderátorka ranního vysílání přibližně 10 let,“ popsala nejlepší kamarádka moderátorky Šárka Procházková na webu Znesnáze, kde pro ni vypsala sbírku, aby odlehčila mamince s její péčí a podpořila její syny, kterým budou v dubnu teprve čtyři roky. Jim taky patří předposlední post, který byla moderátorka schopná dát na svůj Instagram, než se její stav výrazně zhoršil.

baratluchorova

Včera to byly přesně 3 roky, co se nám s Vasikem marodili kloučci. Jsou hodní? Zlobí? … statečně zvládají oboji, takže je človek/rodič zbožňuje vic a víc. Ja s nimi ted trošku soutěžím ve váze, ale jejich 16kg je tak krásných. Už jsou i ostříhaní… Nějak ám opravdu stárnou.. Ale nevadi. Milujeme je. ❤️
#baratluchorova #dvojcata #michal #vitek #triroky #narozeniny #chlapecku #milujuje

