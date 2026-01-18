Poprvé byla Tlučhořové diagnostikována rakovina v roce 2019. Po operaci, roční léčbě chemoterapií a biologické léčbě se zdálo, že je vše na dobré cestě. Tlučhořová se v dubnu 2022 dokonce stala matkou dvojčat.
Štěstí bohužel netrvalo dlouho. Když bylo synům pět měsíců, rakovina se vrátila. Tlučhořová podstoupila druhou operaci a léčbu. Tentokrát bez úspěchu. V roce 2023 následovala třetí operace, ale ani ta nepřinesla zlepšení. Od té doby moderátorka nepodstupuje žádnou léčbu.
„Barunka potřebuje péči 24 hodin denně, bohužel z důvodu nádoru a všech okolností přišla o zrak. Prostě je to špatné,“ oznámila v září její matka s tím, že do rádia se už nevrátí.
Od té doby se její stav ještě zhoršil. „Baruška se sama neposadí ani nepostaví a má velké potíže s jídlem a pitím. O její péči se 24 hodin denně stará maminka Blanka, která kvůli tomu nemůže pracovat. Na nájem se skládají Barušky bývalí kolegové z Rádia Kiss, kde pracovala jako moderátorka ranního vysílání přibližně 10 let,“ popsala nejlepší kamarádka moderátorky Šárka Procházková na webu Znesnáze, kde pro ni vypsala sbírku, aby odlehčila mamince s její péčí a podpořila její syny, kterým budou v dubnu teprve čtyři roky. Jim taky patří předposlední post, který byla moderátorka schopná dát na svůj Instagram, než se její stav výrazně zhoršil.