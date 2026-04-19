Barbora Poláková má třetí dítě. S muzikantem Urbanem přivítali na svět syna

  17:25aktualizováno  17:25
Herečka Barbora Poláková (42) má se svým o 14 let mladším přítelem Štěpánem Urbanem (28) syna. Zprávu o jeho narození dala na sociální síť a prozradila i jméno. Na to reagoval otec prvních dvou hereččiných dětí.
Štěpán Urban a Barbora Poláková

foto: Pavla Hartmanová

„a potom... neděle to byla... se po té duze sklouznul František až k nám,“ napsala Bára Poláková k fotce synových nožiček.

„Takže teda nakonec ne Pavlík?“ reagoval na zprávu bývalý přítel Báry Polákové a otec jejích dvou dcer Ronji (10) a Riky (8) Pavel Liška.

Mezi prvními gratulanty byla bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Báro, gratuluji! Bude to beránek silný a ty jsi úžasná,“ napsala Polákové.

Gratulovaly jí i herečky Jana Plodková, Hana Holišová nebo Veronika Khek Kubařová.

Zprávu o těhotenství prozradila Poláková letos v lednu. O vztahu s muzikantem Štěpánem Urbanem promluvila poprvé loni v říjnu, když představovali společnou desku Sršeň.

„Myslím si, že postupem času, když spolu lidé třeba i pracují, tak poznají, že mají k sobě blízko. Tak jsme si začali tak moc rozumět, že spolu žijeme,“ řekl Urban.

Bára Poláková má dvě dcery s hercem Pavlem Liškou. Rozešli se v roce 2018. Štěpán Urban byl předtím ve vztahu se zpěvačkou Emmou Drobnou.

