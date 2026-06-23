Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

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  8:19aktualizováno  8:19
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Bára Tlučhořová

Bára Tlučhořová | foto: Facebook / Radio Kiss Fnpage

Bára Tluchořová
Bára Tluchořová
Bára Tluchořová
Bára Tluchořová
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V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou mozku zemřela 22. června večer. Známý český moderátor Leoš Mareš ji před nedávnem na léčbu poskytl 1,2 milionu korun.

„Loučíme se s člověkem, který byl neodmyslitelnou součástí Radia Kiss. Barča Tlučhořová nebyla jen kolegyní a moderátorkou. Byla hlasem, který provázel naše vysílání, člověkem s obrovským srdcem a ženou, která i v těch nejtěžších chvílích ukazovala neuvěřitelnou sílu. A byla taky hlavně mámou,“ napsal profil Rádia Kiss. „Některé hlasy nikdy nezmizí,“ dodal.

„Plnou energie, smíchu a radosti. Vždy připravenou rozdávat dobrou náladu nejen do vysílání, ale i všem kolem sebe,“ vzpomíná profil v dalším z příspěvků.

Barbora Tlučhořová se narodila v roce 1988 v Příbrami. Vystudovala střední pedagogickou školu v Prachaticích a poté získala magisterský titul na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

V listopadu 2013 nastoupila do rádia Kiss Jižní Čechy a stala se pak moderátorkou pořadu Jižní rána. Později vysílala s kolegou Romanem Andělem pořad Ranní Kiss s Bárou a Romanem.

V létě 2018 moderátorka nepřišla do vysílání, jelikož ji v noci odvezla záchranka. Z ničeho nic dostala epileptický záchvat. Opakoval se i v nemocnici, kde ji v rámci vyšetření poslali i na magnetickou rezonanci. Tam lékaři zjistili, že má v těsné blízkosti řečového centra velký nádor. Po operaci tehdy nezhoubného nádoru následovalo ozařování a chemoterapie. Tlučhořová se pak vrátila do rádia, odkud odešla znovu až na mateřskou dovolenou.

Moderátorka Bára Tlučhořová kvůli nádoru přišla o zrak. Do rádia se už nevrátí

Bára Tlučhořová

V dubnu 2022 totiž porodila dvojčata. V září se jí ovšem nemoc vrátila a musela podstoupit další operaci. Tentokrát bez úspěchu. V roce 2023 následovala třetí operace, ale ani ta nepřinesla zlepšení.

12. září 2025, v den jejích narozenin, oznámila její maminka spolu s programovým ředitelem rádia Kiss Romanem Andělem, že už se do rádia nikdy nevrátí, protože kvůli nádoru na mozku přišla o zrak a je odkázána na čtyřiadvacetihodinovou péči.

„Baruška se sama neposadí ani nepostaví a má velké potíže s jídlem a pitím. O její péči se 24 hodin denně stará maminka Blanka, která kvůli tomu nemůže pracovat,“ popsala na jaře její kamarádka Šárka Procházková.

Barbora Tlučhořová zůstala až do konce života v péči své matky. Bývalí kolegové z Rádia Kiss jí pomáhali s nájmem a díky veřejné sbírce, kterou uspořádala její nejlepší kamarádka, se podařilo pro její rodinu vybrat od víc než čtyř tisíc dárců přes čtyři miliony korun. V rámci projektu Dobroden jí pak Leoš Mareš přispěl částkou 1 243 197 korun.

Peníze byly určeny na péči v posledních týdnech života Tlučhořové a taky pro její dva syny, kterým byly v dubnu teprve čtyři roky. Jim taky patřil předposlední post, který byla moderátorka schopná dát v dubnu 2025 na svůj Instagram, než se její stav výrazně zhoršil.

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