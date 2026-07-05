Modelky Beaty Rajské havarovaly cestou do Varů, jejich auto zachvátily plameny

  14:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Cesta na tradiční módní přehlídku návrhářky Beaty Rajské v Karlových Varech se pro několik modelek změnila v dramatický zážitek. Jejich vůz po dopravní nehodě zachvátily plameny a dvě ženy skončily v nemocnici na preventivním vyšetření. Přesto se přehlídka nakonec uskutečnila podle plánu.

Filmové Vary

Sledovat další díly na iDNES.tv
Návrhářka Beata Rajská ukázala na svém Instagramu foto hořícího vozu po nehodě. Cestovaly v něm modelky na její přehlídku na festivalu v Karlových Varech. (4. července 2026)
Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena, dopravu na místě řídila Policie ČR. Příčiny dopravní nehody i vzniku požáru jsou předmětem dalšího šetření. (4. července 2026)
Požár dvou vozidel po dopravní nehodě na silnici I/6 (LF). Po příjezdu jednotek bylo ověřeno, že se ve vozidlech již nikdo nenachází. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce dvěma vysokotlakými proudy a zároveň provedli průzkum okolí, aby vyhledali účastníky nehody. Díky rychlému zásahu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. (4. července 2026)
Požár dvou vozidel po dopravní nehodě na silnici I/6 (LF). Po příjezdu jednotek bylo ověřeno, že se ve vozidlech již nikdo nenachází. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce dvěma vysokotlakými proudy a zároveň provedli průzkum okolí, aby vyhledali účastníky nehody. Díky rychlému zásahu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. (4. července 2026)
61 fotografií

Místo poklidné cesty na jednu z nejočekávanějších módních přehlídek karlovarského festivalu zažily modelky pořádný šok. Vůz, kterým mířily na přehlídku návrhářky Beaty Rajské, havaroval na silnici I/6 u Lubence na Lounsku. Po střetu s dalším automobilem oba vozy zachvátil požár a během chvíle z nich zůstaly jen ohořelé vraky.

Ve voze cestovaly čtyři modelky. Podle Rajské byly dvě z nich převezeny do nemocnice, kde podstoupily preventivní vyšetření na CT. „Skutečně to bylo velmi náročné, protože jsme museli posílat nové auto,“ uvedla návrhářka pro CNN Prima NEWS. Přesto ocenila svůj tým a všechny, kteří pomohli situaci rychle vyřešit.

Vůz, který havaroval, řídila Šárka Mohorková, vezla do Varů i tři své kolegyně. Modelka popsala, že jejich vůz stihl dobrzdit před kolonou, automobil za nimi už ale zastavit nedokázal. Po nárazu začalo jejich auto okamžitě hořet a ženy měly jen několik sekund na to, aby z něj utekly. „Stihly jsme vyskočit jen tak tak,“ svěřila se. Její auto i osobní věci v něm kompletně shořely.

Navzdory dramatickým okamžikům se modelky po ošetření rozhodly pokračovat do Karlových Varů a na přehlídce nakonec nechyběly. Rajská při zahájení přehlídky přiznala, že z celé události jí ještě běhá mráz po zádech, protože některé modelky si musely v zákulisí půjčovat i boty – ty jejich totiž zůstaly ve shořelém kufru auta.

O autonehodě, ke které došlo v sobotu dopoledne před půl dvanáctou, informovali na sociálních sítích také ústečtí hasiči. „Již během příjezdu hasiči pozorovali z místa zásahu hustý černý dým. Průzkum potvrdil, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, které byly po střetu zcela zachváceny plameny,“ uvedli na Facebooku.

„Po příjezdu jednotek bylo ověřeno, že se ve vozidlech již nikdo nenachází. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce dvěma vysokotlakými proudy a zároveň provedli průzkum okolí, aby vyhledali účastníky nehody. Díky rychlému zásahu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Při nehodě cestovalo celkem osm osob, z nichž dvě utrpěly zranění.“

Filmové Vary - univerzál

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci

U benzínek v Rusku se táhnou dlouhé fronty

Glosa

Poučení z brexitu: co nám Evropská unie dala a vzala?

V Londýně se konala demonstrace za návrat Británie do EU. (20. června 2026)

Nákladní loď nahlásila útok neznámými ozbrojenci v Rudém moři

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Sebevědomě postupujeme, tvrdil Putin v jedenapůlhodinovém telefonátu Trumpovi

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...

Střelba na newyorském Coney Islandu: osm zraněných včetně čtyř dětí

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...

Úhel pohledu

Šarapatkova žalobnická horečka. Kandidát TOP 09 nás táhne před rok 1989 a šlape po svobodě slova

Zdeněk Šarapatka při zahájení předvolební kampaně TOP 09. (30. dubna 2026)

Údajně dostaneme kartáč, říká Babiš před summitem. Trump je velmi příjemný, míní

Premiér Andrej Babiš pří své pravidelné týdenní bilanci událostí týdne na...

Ke konci prověřovali, že naděje už vyhasla. Čeští záchranáři se vrátili z Venezuely

USAR tým při návratu z Venezuely do Česka (5. července 2026)

Proč je ten největší parchant na světě naživu? zaznělo na Chameneího pohřbu

Muž projíždí na kole kolem portrétu zabitého íránského nejvyššího vůdce...

Proti hnědé i rudé totalitě. Alois Šeda strávil velkou část života v odboji

Alois Šeda jako příslušník čs. zahraniční armády ve Velké Británii v roce 1943.

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

VIDEO: Hořel slavný Brooklynský most, zažehl ho ohňostroj k 250. výročí USA

Na Brooklynském mostě v New Yorku vypukl během oslav Dne nezávislosti požár....

Zlato mladých volejbalistů! Češi jsou i díky skvělému Pastrňákovi mistři Evropy

Zlatým tým českých volejbalistů U22 na mistrovství Evropy 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.