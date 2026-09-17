Alžběta „Betty“ Levínská o plánované změně promluvila na Instagramu, své fanoušky nejprve postupně napínala prostřednictvím nápověd a nakonec zveřejnila fotografii, na které byla po zákroku v pooperační podprsence. „Tak jo... Myslím, že teď už je ta hádanka poměrně jednoduchá,“ napsala.
Už o tři dny později se rozhodla ukázat fanouškům výsledek. Ve videu si nová prsa poprvé prohlédla společně se svou manželkou Štěpánkou. Ta už má vlastní zkušenost s augmentací prsou, a při pohledu na nová ňadra své partnerky byla podle zveřejněného videa značně nervózní.
„Poprvé vidím svá nová prsa. Teda spíš se je snažím vidět přes Štěpánčin řev a paniku,“ popsala Betty situaci. Štěpánka se nejprve obávala, zda je tak brzké sundání pooperační podprsenky v pořádku, a vzpomínala přitom na vlastní operaci. Nakonec její obavy vystřídalo nadšení. „To jsou bubny!“ reagovala na výsledek.
Betty zároveň upozornila, že konečný vzhled ještě není možné hodnotit, protože prsa jsou tak krátce po operaci ještě velmi nateklá a teprve si postupně „sednou“.
Basketbalistka Alžběta Levínská se do širšího povědomí veřejnosti dostala účastí v reality show Survivor Česko & Slovensko 2026, kam vstupovala s ambicí stát se první ženou, která československou verzi drsné reality show vyhraje. Spoléhala přitom na svou fyzickou kondici, sportovní zkušenosti i taktiku.
Velkou součástí Bettyina veřejného života je také její vztah s influencerkou Štěpánkou Levínskou, která v minulosti tvořila pár s youtuberem známým jako Lišák. Betty a Štěpánka se zasnoubily v roce 2023, v červnu 2024 pak oznámily, že mají za sebou svatební obřad.