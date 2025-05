Bianca Censori opět poutala pozornost svým příliš odvážným modelem. Na veřejnosti se objevila jen v minišortkách a síťovaném topu, který nenechával prostor pro fantazii. Její mladší sestra Angelina (29) se v krátkých černých šatech po boku modelky spíš snažila splynout s davem.

Místní trh v Santanyí je jedním z nejznámějších na ostrově, často na něj společně vyrážejí rodiny s dětmi. Pár známý kontroverzním vystupováním a módními extravagancemi se zde nečekaně objevil v doprovodu pěti urostlých bodyguardů.

Raper Kanye West v mikině s kapucí a teplácích nepřestával koukat do mobilu, zatímco Bianca svou volbou oblečení jako již tradičně vyvolala velký rozruch.

Bianca Censori pobuřovala v síťovaném topu bez podprsenky na trzích na Mallorce. (květen 2025)

„Lidé byli doslova v naprostém šoku, viděl jsem některé starší ženy, které zůstávaly doslova stát v údivu s otevřenými ústy,“ uvedl jeden z návštěvníků trhu pro místní tisk. „Návštěvníci trhu se ptali sebe navzájem, jestli to, co vidí, jsou opravdu bradavky. Všude kolem byla spousta malých dětí. Nikdo z rodičů nemohl uvěřit, že se to opravdu děje, všem to připadalo naprosto bizarní.“

Modelka Bianca Censori je známá tím, že svými outfity často záměrně šokuje. Zatímco její příznivci obdivují odvahu a originalitu, jiní se ptají, zda je takový styl vhodný do veřejného prostoru, zvláště pak v dopoledních hodinách.

I když Australanka může působit jako jasná oběť manipulátora, podle jejích přátel je za nahými „modely“, ve kterých se objevuje ve společnosti po boku manžela Kanyeho Westa, velice dobře promyšlený dlouhodobý byznys plán.

„Bianca není žádná chudinka, ani někdo, koho byste mohli k čemukoliv nutit nebo s ním zametat. Je to vystudovaná architektka a designérka, velmi inteligentní žena. Své rodině sama řekla, že moc dobře ví, co dělá. Ví, že sex prodává a její nahota je zkrátka jen marketingová záležitost,“ řekl v minulosti jeden z jejích přátel deníku Daily Mail.

Bianca Censori je dcerou australského heroinového dealera Elia „Lea“ Censoriho, který strávil velkou část života ve vězení. Také jeho bratr, Biančin strýček Eris, nebyl žádným svatouškem – gangster, známý jako „Melbournský Al Capone“, byl v minulosti odsouzen k trestu smrti.

Po studiu architektury na Melbournské univerzitě se Bianca přestěhovala do Spojených států. Od roku 2020 je mimo jiné designérkou značky Yeezy Kanyeho Westa a má také vlastní značku šperků Nylons.

ANKETA: Jaký máte názor na model Biancy Censori? celkem hlasů: 1121 Přijde mi pohoršující. 45 %(499 hlasů) Přijde mi osvobozující. 5 %(54 hlasů) Přijde mi atraktivní. 51 %(568 hlasů)