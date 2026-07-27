Billie Eilish je k nepoznání. Bojovala s depresemi, teď to předvede ve filmu

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  8:24aktualizováno  8:24
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Billie Eilish na Annual Academy Museum Gala v Los Angeles (3. prosince 2023)

Billie Eilish na Annual Academy Museum Gala v Los Angeles (3. prosince 2023) | foto: Reuters

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52 fotografií
Americká zpěvačka Billie Eilish (24) zahájila natáčení svého prvního celovečerního filmu. Ve snímku The Bell Jar ztvární mladou studentku, která bojuje s klinickou depresí. Na fotografiích z natáčení je téměř k nepoznání.

Billie Eilish si ve filmové adaptaci slavného románu The Bell Jar spisovatelky Sylvie Plathové odbude svůj celovečerní herecký debut. Americkou zpěvačku fotografové zachytili při natáčení v Torontu.

Na place měla na sobě žluté vzorované šaty a mezi jednotlivými záběry se zahřívala v oversized zelené fleecové bundě, kterou měla přehozenou přes sebe. Po natáčecí lokaci se pohybovala s velkou černou lahví na vodu a v černých botách. V jiné scéně měla oblečenou světle modrou košili na knoflíky s ohrnutými rukávy. Na natáčení nechyběla ani herečka Carey Mulliganová (41), která ve filmu ztvární její matku.

billieeilishtours

Billie photographed on the set of “The Bell Jar” in Toronto, Canada recently!

: @seansmovies

— @billieeilish #billieeilish

22. července 2026 v 20:35, příspěvek archivován: 25. července 2026 v 10:14
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O účasti autorky hitu Bad Guy ve snímku se spekulovalo už od března letošního roku. Nyní bylo potvrzeno, že ztvární devatenáctiletou bostonskou studentku Esther Greenwoodovou. Hlavní hrdinka románu trpí klinickou depresí a po získání prestižní stáže v New Yorku v roce 1953 se pokusí o sebevraždu. Následně končí v psychiatrické léčbě.

Samotná Billie Eilish během své kariéry otevřeně mluvila o vlastních zkušenostech s depresemi, úzkostmi i sebepoškozováním.

Obsazení Carey Mulliganové oznámil magazín Variety teprve před týdnem. Herečka má na svém kontě řadu filmů jako Velký Gatsby, Nadějná mladá žena, Maestro nebo Kosmonaut z Čech a během kariéry získala tři nominace na Oscara. Nedávno se objevila také ve druhé řadě seriálu Ve při.

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