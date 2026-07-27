Billie Eilish je k nepoznání. Bojovala s depresemi, teď to předvede ve filmu

Billie Eilish si ve filmové adaptaci slavného románu The Bell Jar spisovatelky Sylvie Plathové odbude svůj celovečerní herecký debut. Americkou zpěvačku fotografové zachytili při natáčení v Torontu.
Na place měla na sobě žluté vzorované šaty a mezi jednotlivými záběry se zahřívala v oversized zelené fleecové bundě, kterou měla přehozenou přes sebe. Po natáčecí lokaci se pohybovala s velkou černou lahví na vodu a v černých botách. V jiné scéně měla oblečenou světle modrou košili na knoflíky s ohrnutými rukávy. Na natáčení nechyběla ani herečka Carey Mulliganová (41), která ve filmu ztvární její matku.
O účasti autorky hitu Bad Guy ve snímku se spekulovalo už od března letošního roku. Nyní bylo potvrzeno, že ztvární devatenáctiletou bostonskou studentku Esther Greenwoodovou. Hlavní hrdinka románu trpí klinickou depresí a po získání prestižní stáže v New Yorku v roce 1953 se pokusí o sebevraždu. Následně končí v psychiatrické léčbě.
Samotná Billie Eilish během své kariéry otevřeně mluvila o vlastních zkušenostech s depresemi, úzkostmi i sebepoškozováním.
Obsazení Carey Mulliganové oznámil magazín Variety teprve před týdnem. Herečka má na svém kontě řadu filmů jako Velký Gatsby, Nadějná mladá žena, Maestro nebo Kosmonaut z Čech a během kariéry získala tři nominace na Oscara. Nedávno se objevila také ve druhé řadě seriálu Ve při.