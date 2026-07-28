Řidiči často hledají příčinu těchto obtíží v nepohodlné sedačce, špatném odpružení auta či klimatizaci. Ve skutečnosti je problém mnohem komplexnější. Roli hraje nastavení sedadla, poloha rukou na volantu, délka nepřerušené jízdy, boty, ale také způsob, jakým řidič pracuje s nohama a pedály.
Sezení za volantem není tělu přirozené
Řízení automobilu je specifické tím, že tělo zůstává dlouhou dobu téměř bez pohybu, zatímco některé svalové skupiny pracují nepřetržitě. Pravá noha opakovaně ovládá pedály, levá zůstává většinu času v jedné poloze a páteř je vystavena dlouhodobému statickému zatížení. „Největší riziko představují právě několikahodinové cesty bez pravidelných přestávek. Svaly postupně tuhnou, zhoršuje se prokrvení dolních končetin a únava se může projevit nejen bolestmi, ale i pomalejšími reakcemi za volantem,“ upozorňuje fyzioterapeutka Klára Vomáčková.
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Podle fyzioterapeutů bývá překvapivě častým zdrojem obtíží oblast chodidel a kotníků. Při řízení zůstávají dlouhou dobu v nepřirozené poloze a opakovaně ovládají pedály stejným pohybem. Pokud jsou navíc omezeny nevhodnou obuví, může se změnit způsob zatížení celé dolní končetiny.
„Lidé přicházejí s bolestmi zad nebo kyčlí a domnívají se, že problém vzniká v oblasti páteře. Často ale začíná už u chodidel. Ta tvoří základ celého pohybového aparátu a jejich dlouhodobé přetížení nebo omezený pohyb může ovlivnit postavení kotníků, kolen, pánve i páteře. Dlouhá cesta autem je typickým příkladem situace, kdy se jednotlivé drobné faktory začnou sčítat,“ doplňuje Vomáčková.
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Podle ní je proto důležité nejen správné nastavení sedadla, ale také pravidelné přestávky, během kterých se řidič projde a rozhýbe celé tělo.
Přestávky při dlouhé cestě nejsou formalita
Stačí několik minut chůze, protažení lýtek, stehen nebo zad a tělo se znovu lépe prokrví. Několikaminutová zastávka může být příjemným odpočinkem, ale je i důležitým bezpečnostním prvkem. Řada řidičů se snaží dorazit do cíle co nejrychleji a přestávky odkládá, ale bez nich může být únava natolik výrazná, že ovlivní pozornost i rychlost reakcí.
I na maličkostech záleží
„Mnoho lidí například jezdí s peněženkou v zadní kapse kalhot, což při několikahodinovém sezení vytváří nerovnoměrné zatížení pánve. Další častou chybou je opírání levé nohy o podlahu v nepřirozené poloze nebo řízení s příliš pokrčenými koleny. Tyto zdánlivé detaily mohou během dlouhé cesty zvyšovat únavu svalů a přispívat k bolestem zad nebo kyčlí,“ doplňuje Vomáčková.
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Obuv může ovlivnit pohodlí i bezpečnost
Svou roli při řízení hraje i obuv. Příliš robustní podrážka může snižovat cit při ovládání pedálů, naopak volná obuv bez pevné paty může během jízdy sklouzávat nebo zhoršovat stabilitu chodidla. Ideální obuví nejsou ani lodičky.
„Řidiči často řeší výkon motoru nebo stav pneumatik, ale zapomínají, že jediným přímým kontaktem s pedály jsou právě jejich chodidla,“ upozorňuje Jan Chalupný, ze specializovaného obchodu naboso.cz.
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Obuv by měla umožňovat přesné ovládání pedálů, dostatečnou stabilitu i přirozený pohyb nohy. To přispívá nejen ke komfortu při dlouhé cestě, ale také k lepšímu ovládání vozidla.
„Neznamená to, že existuje jedna ideální bota pro všechny řidiče. Důležité je především to, aby obuv dobře seděla, neomezovala pohyb kotníku a neklouzala po pedálech,“ popisuje Chalupný.
Při běžné chůzi se do pohybu zapojují desítky svalů, šlach a vazů chodidla, které průběžně reagují na změny povrchu a rozkládají zatížení celého těla. Při řízení je situace ale odlišná a chodidlo zůstává dlouhou dobu v téměř stejné poloze a opakovaně vykonává pouze omezený pohyb při ovládání pedálů. Právě tato jednostranná zátěž může přispívat k únavě svalů i přetížení dalších částí pohybového aparátu.
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„Na dlouhou cestu autem se vyplatí přezout stejně jako například na horskou túru,“ doplňuje Chalupný.
Například i při vyšetřování dopravní nehody se může policie i pojišťovna zajímat o obuv řidiče. Pokud by se ukázalo, že měl obuv, která mohla přispět ke ztrátě kontroly nad vozidlem – například volné pantofle, žabky nebo jinou nestabilní obuv – může být tato skutečnost jedním z faktorů při posuzování příčin nehody.
„Samotný typ obuvi automaticky neznamená, že pojišťovna škodu neproplatí. Pokud by se ale prokázalo, že nevhodná obuv měla vliv na vznik nehody nebo omezení ovládání vozidla, může být jednou z okolností, které budou při šetření zohledněny. Proto doporučujeme řídit v obuvi, která umožňuje bezpečné a citlivé ovládání pedálů,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
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Právě během léta přitom lidé častěji usedají za volant v žabkách, pantoflích nebo zcela bosí po odchodu z pláže či koupaliště. Přestože české předpisy konkrétní typ obuvi řidičům nenařizují, z hlediska bezpečnosti jde o zbytečné riziko, kterému lze snadno předejít.