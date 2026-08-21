„Zvuk bombového rybaření je tak hlasitý, že když se zrovna potápíte, máte pocit, že vyletíte z kůže,“ řekl pro New Scientist mořský biolog Ben Williams z londýnské University College. „Spíš ho cítíte, než abyste to slyšeli. Když ale vystrčíte hlavu na hladinu, pravděpodobně ani neuvidíte loď, která za ním stojí. Zvuk se totiž pod vodou šíří na opravdu velkou vzdálenost.“
Williams zkusil s týmem kolegů spočítat, kolik bomb rybáři do vody nahází. Ke svému výzkumu vybrali souostroví Spermonde v jižním ústí Makasarského průlivu. Ten od sebe odděluje velké ostrovy Borneo a Sulawesi, známý také jako Celebes.
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Williams a spol. umístili pod vodu hydrofon, jehož dosah pokrýval okruh o poloměru asi sedmnáct kilometrů. Nechali ho na místě 483 dnů mezi květnem 2023 a zářím 2024. Nahrávky pak analyzovali.
Použitelných bylo asi 3 698,88 hodiny, tj. zhruba 154 dnů. Vědci během nich rozeznali 3 657 explozí. Odpovídalo to 23,14 podvodního výbuchu denně.
Praxe rybaření pomocí výbušnin má množství nepříjemných následků. Manipulace s podomácku vyrobenými bombami ohrožuje samotné rybáře i případné plavce nebo potápěče v okolí. Poškozuje také podmořský život.
Nejdůležitější je v tomto ohledu narušování korálových útesů. Kolonie láčkovců slouží jako domov rybám, které rybáři loví. Házením bomb do vody se tak připravují o budoucí obživu.
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Technika je také mimořádně neúčinná. Z deseti ryb zabitých explozí vyplavou na povrch jen dvě. Zbytek klesne ke dnu.
Rybaření pomocí výbušnin je v Indonésii, stejně jako v naprosté většině zemí světa, mimo zákon. Kontroly rybářských lodí na moři však připomínají příslovečný boj s hydrou. Člověk jí usekne jednu hlavu a hned narostou dvě další.
„Nejlepší způsob řešení by měl směřovat proti nelegálnímu dodavatelskému řetězci, který zajišťuje materiály potřebné k výrobě výbušnin,“ komentoval problém Williams.