Borelióza – skvrna, která se nemusí objevit
Zejména v případě boreliózy je velmi důležité, aby se lidé po pobytu v rizikových oblastech zkontrolovali, zda na sobě nemají přisáté klíště. Nebezpečí nákazy hrozí až po 24 hodinách od přisátí. Klíšťata se nejraději přisávají tam, kde je tenčí kůže a kde se více potíme, například v kolenní a loketní jamce, v podpaží, v tříslech nebo za ušima.
Lymeská borelióza mívá tři stadia.
První začíná za několik dní až měsíců od přisátí a projevuje se jako chřipka, bolestí kloubů a svalů. V místě přisátí se objeví červená skvrna se světlejším středem a průměrem okolo pěti centimetrů, která ani nebolí, ani nesvědí. Podle ní se onemocnění často pozná. Skvrna se ale bohužel objeví jen asi u 70 procent nakažených, a proto se u mnohých nemocných na boreliózu přijde až po letech.
Lékaři znají i případy spontánně vyhojené skvrny. To, zda organismus dokáže bakterie borelie zničit, závisí především na jeho imunitním systému a na počtu borelií, které pronikly do těla.
Z krve je nemoc zjistitelná po čtyřech až šesti týdnech, například kloubní forma se ale z krve zpravidla nezjistí.
Druhé stadium nemoci se objeví zpravidla až za několik týdnů. Infekce už zasahuje do nervového systému a někdy dochází k ochrnutí lícního a sluchového nervu, srdce, ale i jiných orgánů.
Příznaky třetího stadia se projevují až po letech. Často dochází k zánětům oční rohovky, dostavují se také kloubní, kožní a nervové potíže. Pokud se borelióza neléčí včas antibiotiky, může skončit trvalým poškozením nervového systému, kloubů nebo srdce.
Nemoc má různé klinické formy, podle nichž kolísá i její závažnost. V těžších případech se musí antibiotika podávat nitrožilně. Doba léčby bývá dva až čtyři týdny. Uvádí se, že boreliózou s klinickými příznaky onemocní asi 20 procent pacientů, 80 procent má jen zvýšenou hladinu protilátek a tělo se s nemocí vypořádá samo.
V případě, že se infekcí nakazí těhotná žena, je pravděpodobnost postižení plodu velmi nízká. Infekce nevede ke vzniku vrozených vad. I když se to často nestává, je však možné, že žena potratí.
Encefalitida – horečka a světloplachost
Dalším onemocněním, které klíšťata přenášejí, je klíšťová encefalitida neboli zánět mozkových blan. Na rozdíl od boreliózy může k nákaze dojít už při sání klíštěte po dobu kratší než jedna hodina. Zatímco proti borelióze se zatím očkovat nedá, proti encefalitidě ano.
Jak vyndat klíště
Odstranit klíště není žádná věda. Správný postup spočívá v tom, že klíště vytáhneme pomocí speciální pinzety - tzv. klíšťky, které zakoupíte v lékárně. Lze použít i klasickou pinzetu. Klíště uchopíme za hlavičku co nejblíže kůži. Tím zabráníme rozmáčknutí a možné nákaze. Kývavými pohyby jej vyvikláme. Oblast přisátí vydezinfikujeme nejlépe jodovou tinkturou. Pokud v kůži zůstanou kusadla, nevadí. V nich žádná infekce není a tělo zbytky tkáně samo zlikviduje.
Encefalitida mívá podobně jako borelióza tři stadia nemoci. První trvá zpravidla tři až sedm dní a projevuje se hlavně problémy chřipkového charakteru, jako je horečka, bolest hlavy, světloplachost nebo překrvení očních spojivek.
Ve druhém stadiu, které trvá asi pět až deset dní, dochází k přechodnému zlepšení stavu. Ve třetím a nejpokročilejším stadiu ale přicházejí opět horečky a bolesti hlavy s různými příznaky postižení mozku a míchy. U někoho skončí nemoc obrnou nebo poškozením sluchu.
Podle lékařů nejsou výjimkou ani případy, kdy první dvě stadia u nemocného vůbec nepropuknou. Dostaví se rovnou až třetí a nejhorší stadium. Infekce navíc mívá horší průběh u starších lidí, naopak u dětí bývá nemoc mírnější.
Vzhledem k tomu, že encefalitida je virové onemocnění, nezabírají na ni antibiotika. Pomocí léků se jen tlumí průběh onemocnění, virus musí být zničen obrannými mechanismy člověka. Za předpokladu, že se nevyskytnou žádné komplikace, poleží si pacient s encefalitidou obvykle deset až čtrnáct dní v nemocnici. Doma se bude léčit ještě alespoň čtyři nebo i šest týdnů. Velmi důležitý je klidový režim.
Lidé, kteří už prodělali boreliózu nebo encefalitidu, se někdy mylně domnívají, že už se infekcí nakazit nemohou. Pravda je to jen u encefalitidy, kterou u nás způsobuje jeden virus. Tělo si vytvoří protilátky asi na 10 až 20 let. Imunita proti nemoci tedy rozhodně není celoživotní. Boreliózu u nás ale způsobují většinou tři druhy bakterií, proto se infekce může kdykoli opakovat.
Některá klíšťata navíc mohou být infikována oběma nemocemi.