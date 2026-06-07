Brad Pitt si užíval s přítelkyní ve Francii. Jeho děti se zbavují hercova příjmení

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  13:22aktualizováno  13:22
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Brad Pitt (62) a jeho přítelkyně Ines de Ramonová (33) jsou jako dvě hrdličky. Spolu vyrazili na finálový zápas dvouhry žen na tenisovém turnaji French Open, který zaujatě sledovali. Herec se mohl odreagovat a nemusel řešit, že jeho děti, které má s Angelinou Jolie, se zbavily jeho příjmení.

Brad Pitt je fanouškem tenisu a tak si tento zápas nenechal ujít. Měl kozí bradku, velké sluneční brýle a rozcuchané vlasy. Jeho přítelkyně Ines de Ramonová vypadala šik v krémových šatech a zelené kožené bundě. Během zápasu se ve vypjatých momentech drželi jeden druhého.

Ines de Ramonová a Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)
Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)
Ines de Ramonová a Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)
Ines de Ramonová a Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)
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Herec a návrhářka šperků spolu chodí od roku 2022. Svůj vztah jistou dobu tajili. Na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2024 si odbyli premiéru na první společné akci na veřejnosti coby pár.

Ines de Ramonová a Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)

Pitt to nemá poslední dobou lehké, pokud jde o jeho děti. S exmanželkou Agelinou Jolie má vlastní děti Shiloh (20) a dvojčata Knoxe a Vivienne (17) a také adoptované děti Maddoxe (24), Paxe (22) a Zaharu (21).

Nejstarší Maddox nedávno podal právní žádost o zrušení příjmení Pitt. Shiloh se legálně zbavila příjmení svého otce už loni. Dcery Zahara a Vivienne také neformálně přešly z Jolie-Pitt na Jolie. Jak to mají Knox a Pax není jasné.

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Brad Pitt si užíval s přítelkyní ve Francii. Jeho děti se zbavují hercova příjmení

Ines de Ramonová a Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)

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