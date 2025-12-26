Trvanlivost salátu se v první řadě odvíjí od toho, pro jaký salát se rozhodnete. Klasický na bázi majonézy vydrží kratší dobu než ten s octovou zálivkou.
Jak dlouho vydrží tradiční bramborový salát?
U tradičního českého salátu je pak rozhodující především životnost jednotlivých ingrediencí a salát je lépe vyhodit, když hrozí, že se začnou kazit ty s nejkratší trvanlivostí.
Největším problémem pak nemusí být majonéza, jak se mnozí domnívají. Kupované majonézy jsou pasterované, a navíc obsahují vyšší množství octu. Po otevření je tak lze v lednici skladovat až měsíc. Domácí majonéza by se ovšem měla spotřebovat či vyhodit do dvou dnů.
Hlavním viníkem zkaženého salátu se tak často stávají vajíčka natvrdo. Ta vydrží v lednici jen pár dní. V salátu navíc bakteriím nahrává i skutečnost, že jsou vajíčka najemno nakrájená, což zvyšuje povrch, na kterém se bakterie mohou množit.
Podle toho, jak salát skladujete a jaké je jeho složení, tak můžete očekávat, že vám salát vydrží tři až pět dní. Pokud chcete mít jistotu, že po Vánocích přežijete ve zdraví i zbytek roku, je nejlepší se tradičního salátu nejpozději na Štěpána zbavit.
Důležité je zároveň nespoléhat jen na čas a salát kontrolovat i pohledem a čichem. Pokud salát začíná být na pohled slizký, mění barvu, nebo se na spodku mísy začíná vytvářet tekutina, je na čase ho vyhodit. Podobně může stav salátu prozradit i vůně. Nejvýraznějším signálem bude sirný zápach zkažených vajec. To, že by měl salát už putovat leda do koše, ale může naznačit i to, pokud začne vonět kysele nebo zatuchle.
A co vídeňský bramborový salát?
Pokud patříte k lidem, kterým se zvedá žaludek jen z pohledu na litry majonézy mířící o vánočních nákupech k pokladnám, a volíte kvůli tomu jako přílohu vídeňský salát, můžete počítat s delší životností.
Vzhledem k tomu, že jeho zálivka je založená na horkém vývaru a octu, je jeho pH nižší, což nesvědčí bakteriím. Hlavní otázkou tak je, kolik jste do něj použili cibule. Salát by měl vydržet pět dní až týden.
I zde je ale důležité jej kontrolovat. Pokud brambory začnou šednout či jinak měnit barvu, měl by putovat do koše. To samé platí, pokud se zálivka začne kalit nebo pěnit. Důležité je sledovat i jeho vůni, pokud spíš než octový kyselý zápach ucítíte vůni podobnou třeba kvašenému zelí, je na čase salát vyhodit.