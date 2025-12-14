Ani letos nemůže chybět. Pět nejlepších bramborových salátů podle českých šéfkuchařů

David Korecký: Klasický bramborový salát
- 600 g brambor
- 3 vejce
- 4 sterilované okurky
- středně velká cibule
- sůl, pepř, lák z okurek (dle potřeby)
- 3 lžíce majonézy
- 150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
- 2 lžíce plnotučné hořčice
Příprava: Brambory ve slupce a kořenovou zeleninu uvaříme v osolené vodě doměkka, vejce natvrdo. Brambory, zeleninu i vejce nakrájíme na menší kostičky. Přidáme majonézu, hořčici nadrobno nasekanou cibulku a na kostičky nakrájené okurky. osolíme, opepříme a dle chuti přilijeme lák z okurek.
Salát začneme míchat, až když máme všechny suroviny v jedné míse, a mícháme lehce, odspodu nahoru, aby se z brambor nestala lepivá kaše. Po zamíchání a případném dochucení necháme salát v lednici odležet do druhého dne.
Pavel Sapík: Jednoduchý bramborový salát
- 1 kg brambor
- 0,3 kg mrkve
- 0,1 kg celeru
- 0,1 kg hrášku
- 1 velká cibule
- 0,4 kg okurek
- 3 lžíce hořčice
- 0,4 kg majonézy
- sůl, pepř, cukr
- kudrnka
- 5 vařených vajec
Příprava: Předem vařené a vychlazené brambory nakrájíme na kostičky, přidáme kostičky zeleniny a nakrájenou a spařenou cibuli, okurky, hrášek a vše smícháme s majonézou. Ochutíme hořčicí, lákem z okurek, solí, pepřem a špetkou cukru. Zdobíme na čtvrtky nakrájenými vejci a sekanou kudrnkou.
Roman Paulus: Lehký bramborový salát bez majonézy
- 500 g salátových brambor
- 200 ml silného kuřecího vývaru
- 50 ml rostlinného oleje
- 100 g červené cibule
- 30 g plnotučné hořčice
- sůl, ocet, pepř
Příprava: Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a ještě teplé nakrájíme na kolečka. Veškeré suroviny přidáme k bramborám a přelijeme teplým vývarem. Necháme marinovat a občas zamícháme. Před podáváním je dobré salát ochutnat a znovu dochutit. Salát nemá být moc hutný, ale spíše řídký. Podáváme ke smaženému kaprovi s citronem.
Viktor Mráz: Slovenský bramborový salát
- 1000 g salátových brambor
- 2 středně velké cibule
- menší sklenička okurek i s lákem
- trocha olivového oleje
- sůl, pepř, případně ocet
Příprava: Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Přidáme na kostičky nakrájené sterilované okurky a cibuli, zalijeme trochou láku z okurek a dochutíme solí, pepřem, olivovým olejem. Můžeme přidat i trochu octa.
Luboš Loose: Lahůdkový bramborový salát s jablkem
Další tipy na bramborové saláty
- 3/5 salátových brambor
- 1/5 kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
- nakládané okurky
- kyselé jablko
- gothajský salám
- cibule
- majonéza
- hořčice
- sůl, pepř, cukr, ocet
- worcestrová omáčka
Příprava: Uvařené a vychladlé brambory nakrájíme na kostičky, přidáme pokud možno na stejnou velikost nakrájenou vařenou kořenovou zeleninu, okurky, jablko (raději kyselejší), gothajský nebo šunkový salám a cibulku nakrájenou najemno. Vše lehce promícháme.
Majonézu (ne lehkou!) rozředíme trochou nálevu z okurek, ochutíme pepřem, solí, cukrem, hořčicí a vše přidáme do nakrájených surovin. Promícháme a na závěr opatrně dochutíme worcestrovou omáčkou, octem, popřípadě dosolíme. Hotový salát necháme dobře vychladit a podáváme ještě týž den, co byl připraven.