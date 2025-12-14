Ani letos nemůže chybět. Pět nejlepších bramborových salátů podle českých šéfkuchařů

Štědrovečerní večeře se neobejde bez dobrého bramborového salátu. Každá rodina má svůj osvědčený recept. My vám přinášíme pět variací salátů podle našich nejlepších šéfkuchařů. Třeba vás inspirují. Případně se s námi podělte v anketě, co dáváte do bramborového salátu vy.

Bramborový salát | foto: Shutterstock

Co dáváte do bramborového salátu na Vánoce? (vyberte všechny ingredience)

celkem hlasů: 407

David Korecký: Klasický bramborový salát

  • 600 g brambor
  • 3 vejce
  • 4 sterilované okurky
  • středně velká cibule
  • sůl, pepř, lák z okurek (dle potřeby)
  • 3 lžíce majonézy
  • 150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
  • 2 lžíce plnotučné hořčice

Příprava: Brambory ve slupce a kořenovou zeleninu uvaříme v osolené vodě doměkka, vejce natvrdo. Brambory, zeleninu i vejce nakrájíme na menší kostičky. Přidáme majonézu, hořčici nadrobno nasekanou cibulku a na kostičky nakrájené okurky. osolíme, opepříme a dle chuti přilijeme lák z okurek.

Salát začneme míchat, až když máme všechny suroviny v jedné míse, a mícháme lehce, odspodu nahoru, aby se z brambor nestala lepivá kaše. Po zamíchání a případném dochucení necháme salát v lednici odležet do druhého dne.

Pavel Sapík: Jednoduchý bramborový salát

  • 1 kg brambor
  • 0,3 kg mrkve
  • 0,1 kg celeru
  • 0,1 kg hrášku
  • 1 velká cibule
  • 0,4 kg okurek
  • 3 lžíce hořčice
  • 0,4 kg majonézy
  • sůl, pepř, cukr
  • kudrnka
  • 5 vařených vajec

Příprava: Předem vařené a vychlazené brambory nakrájíme na kostičky, přidáme kostičky zeleniny a nakrájenou a spařenou cibuli, okurky, hrášek a vše smícháme s majonézou. Ochutíme hořčicí, lákem z okurek, solí, pepřem a špetkou cukru. Zdobíme na čtvrtky nakrájenými vejci a sekanou kudrnkou.

kapr a salát

Roman Paulus: Lehký bramborový salát bez majonézy

  • 500 g salátových brambor
  • 200 ml silného kuřecího vývaru
  • 50 ml rostlinného oleje
  • 100 g červené cibule
  • 30 g plnotučné hořčice
  • sůl, ocet, pepř

Příprava: Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a ještě teplé nakrájíme na kolečka. Veškeré suroviny přidáme k bramborám a přelijeme teplým vývarem. Necháme marinovat a občas zamícháme. Před podáváním je dobré salát ochutnat a znovu dochutit. Salát nemá být moc hutný, ale spíše řídký. Podáváme ke smaženému kaprovi s citronem.

Viktor Mráz: Slovenský bramborový salát

  • 1000 g salátových brambor
  • 2 středně velké cibule
  • menší sklenička okurek i s lákem
  • trocha olivového oleje
  • sůl, pepř, případně ocet

Příprava: Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Přidáme na kostičky nakrájené sterilované okurky a cibuli, zalijeme trochou láku z okurek a dochutíme solí, pepřem, olivovým olejem. Můžeme přidat i trochu octa.

Luboš Loose: Lahůdkový bramborový salát s jablkem

  • 3/5 salátových brambor
  • 1/5 kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
  • nakládané okurky
  • kyselé jablko
  • gothajský salám
  • cibule
  • majonéza
  • hořčice
  • sůl, pepř, cukr, ocet
  • worcestrová omáčka

Příprava: Uvařené a vychladlé brambory nakrájíme na kostičky, přidáme pokud možno na stejnou velikost nakrájenou vařenou kořenovou zeleninu, okurky, jablko (raději kyselejší), gothajský nebo šunkový salám a cibulku nakrájenou najemno. Vše lehce promícháme.

Majonézu (ne lehkou!) rozředíme trochou nálevu z okurek, ochutíme pepřem, solí, cukrem, hořčicí a vše přidáme do nakrájených surovin. Promícháme a na závěr opatrně dochutíme worcestrovou omáčkou, octem, popřípadě dosolíme. Hotový salát necháme dobře vychladit a podáváme ještě týž den, co byl připraven.

Ani letos nemůže chybět. Pět nejlepších bramborových salátů podle českých šéfkuchařů

