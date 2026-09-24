24. září 2026 7:34, aktualizováno 7:34
Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i taková, jejichž tehdejší podobu dávno odnesl čas, bagry a podobně. A zaměříme se trochu i na automobilní techniku, která zaujala i tehdejší fotografy.
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